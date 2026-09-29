Cath Bowie es una abuela de 78 años, es de Aberdeen, Escocia, y acaba de convertirse en una de las figuras más llamativas del mundo gamer. Guinness World Records(GWR) la reconoció oficialmente como la streamer de mayor edad en transmitir partidas de Fortnite.
Una abuela sorprendió al mundo con un tremendo récord Guinness: "Nunca dejen que la edad los detenga"
Una abuela fue reconocida por Guinness World Records como la streamer de Fortnite de mayor edad. Su historia
La historia comenzó en 2018, cuando su nieto la desafió a demostrar que una persona de su generación podía conseguir espectadores en Twitch. Bowie aceptó el reto y comenzó a transmitir bajo el usuario grumpygran1948.
Con el paso de los años, sus emisiones de varias horas y el vínculo que construyó con su comunidad le permitieron superar los 24.000 seguidores.
El récord Guinness de la abuela que juega Fortnite
La constancia de Bowie hizo que su historia llegara a la edición internacional Gamer’s Edition 2027 de Guinness World Records, donde fue incluida por su trayectoria vinculada a los videojuegos de Epic Games.
“Siempre se sintió como una meta distante, algo en mi lista de deseos que nunca pensé que lograría”, expresó la streamer al referirse al reconocimiento.
Además de celebrar su propio récord, Bowie aprovechó la repercusión para enviar un mensaje a otras personas mayores: “Nunca dejen que la edad los detenga. Si yo puedo hacerlo, ustedes también”.
Su historia aparece en el libro junto a la de Max Baker, un británico de 11 años reconocido como el desarrollador de videojuegos masculino más joven del mundo. En mayo de 2025, el niño creó Gravity Parkour 2.0 en apenas cuatro horas dentro de una biblioteca del Reino Unido y escribió el prólogo de la publicación.
En pocas palabras
- Abuela de 78 años: reconocida por Guinness World Records como la streamer de Fortnite de mayor edad.
- Origen del reto: su nieto la desafió en 2018 a tener éxito en Twitch, logrando más de 24.000 seguidores.
- Mensaje inspirador: la streamer anima a no dejar que la edad sea un impedimento para cumplir metas.