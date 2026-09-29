Una abuela sorprendió al mundo con un tremendo récord Guinness: "Nunca dejen que la edad los detenga"

El récord Guinness de la abuela que juega Fortnite

La constancia de Bowie hizo que su historia llegara a la edición internacional Gamer’s Edition 2027 de Guinness World Records, donde fue incluida por su trayectoria vinculada a los videojuegos de Epic Games.

Cath Bowie es una abuela de 78 años, de Escocia, y acaba de convertirse en una de las figuras más llamativas del mundo gamer. Fotos: gentileza

“Siempre se sintió como una meta distante, algo en mi lista de deseos que nunca pensé que lograría”, expresó la streamer al referirse al reconocimiento.

Además de celebrar su propio récord, Bowie aprovechó la repercusión para enviar un mensaje a otras personas mayores: “Nunca dejen que la edad los detenga. Si yo puedo hacerlo, ustedes también”.

Su historia aparece en el libro junto a la de Max Baker, un británico de 11 años reconocido como el desarrollador de videojuegos masculino más joven del mundo. En mayo de 2025, el niño creó Gravity Parkour 2.0 en apenas cuatro horas dentro de una biblioteca del Reino Unido y escribió el prólogo de la publicación.