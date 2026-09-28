Adiós goteras: cómo preparar el techo correctamente antes de aplicar un impermeabilizante

Después de la limpieza, es importante dejar que la superficie se seque y realizar una inspección detallada. Las zonas con grietas o fisuras deben identificarse antes de continuar, ya que aplicar el impermeabilizante encima no necesariamente solucionará el problema.

Cómo arreglar las goteras del techo en pocos pasos.

También conviene revisar encuentros entre paredes y techo, desagües, canaletas y otros puntos donde suele acumularse agua. Si existen sectores deteriorados, primero deben repararse con materiales adecuados para cada superficie.

En caso de encontrar grietas importantes, desprendimientos o daños estructurales, lo recomendable es solicitar una evaluación profesional antes de avanzar con la impermeabilización.

Cómo dejar el techo listo antes de aplicar el impermeabilizante

Una vez realizada la limpieza y las reparaciones necesarias, el techo debe quedar libre de humedad acumulada. La aplicación sobre una superficie mojada puede afectar la adherencia y comprometer el resultado final.

También es importante comprobar las condiciones climáticas antes de comenzar. Si existe pronóstico de lluvia, conviene postergar el trabajo hasta contar con un período suficiente para que el producto pueda secarse correctamente.

Las inspección del techo es clave para prevenir humedad dentro de casa.

Cuando la superficie esté preparada, el impermeabilizante debe aplicarse siguiendo las instrucciones específicas del fabricante. La cantidad de manos, el tiempo de secado y el método de aplicación pueden variar según el producto utilizado y el tipo de techo.

Una preparación cuidadosa permite que la impermeabilización cumpla mejor su función y reduce el riesgo de que vuelvan a aparecer goteras. Además, realizar mantenimiento periódico ayuda a detectar pequeñas fallas antes de que se conviertan en daños mayores.

En definitiva, para decirle adiós a las goteras no alcanza con elegir un buen impermeabilizante: la limpieza, reparación y preparación del techo son pasos fundamentales para conseguir una protección duradera.