Adiós goteras: cómo preparar el techo correctamente antes de aplicar un impermeabilizante

Las goteras suelen aparecer cuando el techo acumula grietas, fisuras, poros o sectores deteriorados que permiten el paso de la lluvia. Sin embargo, aplicar un impermeabilizante directamente sobre una superficie sucia o dañada no garantiza buenos resultados. Antes de colocar cualquier producto, es fundamental preparar correctamente el sector para mejorar la adherencia y prolongar la protección.
Una buena preparación también permite detectar problemas que podrían quedar ocultos debajo de la capa impermeabilizante. Por eso, este trabajo no debe reducirse simplemente a limpiar la superficie y aplicar el producto. Además, nadie quiere un derroche económico y una pérdida de tiempo.
Así tenés que preparar el techo antes de aplicar un impermeabilizante
El primer paso consiste en retirar todo aquello que pueda impedir que el impermeabilizante se adhiera correctamente. Hay que eliminar polvo, tierra, hojas, restos de pintura desprendida, hongos, musgo y cualquier otro material suelto que se encuentre sobre el techo.
Después de la limpieza, es importante dejar que la superficie se seque y realizar una inspección detallada. Las zonas con grietas o fisuras deben identificarse antes de continuar, ya que aplicar el impermeabilizante encima no necesariamente solucionará el problema.
También conviene revisar encuentros entre paredes y techo, desagües, canaletas y otros puntos donde suele acumularse agua. Si existen sectores deteriorados, primero deben repararse con materiales adecuados para cada superficie.
En caso de encontrar grietas importantes, desprendimientos o daños estructurales, lo recomendable es solicitar una evaluación profesional antes de avanzar con la impermeabilización.
Cómo dejar el techo listo antes de aplicar el impermeabilizante
Una vez realizada la limpieza y las reparaciones necesarias, el techo debe quedar libre de humedad acumulada. La aplicación sobre una superficie mojada puede afectar la adherencia y comprometer el resultado final.
También es importante comprobar las condiciones climáticas antes de comenzar. Si existe pronóstico de lluvia, conviene postergar el trabajo hasta contar con un período suficiente para que el producto pueda secarse correctamente.
Cuando la superficie esté preparada, el impermeabilizante debe aplicarse siguiendo las instrucciones específicas del fabricante. La cantidad de manos, el tiempo de secado y el método de aplicación pueden variar según el producto utilizado y el tipo de techo.
Una preparación cuidadosa permite que la impermeabilización cumpla mejor su función y reduce el riesgo de que vuelvan a aparecer goteras. Además, realizar mantenimiento periódico ayuda a detectar pequeñas fallas antes de que se conviertan en daños mayores.
En definitiva, para decirle adiós a las goteras no alcanza con elegir un buen impermeabilizante: la limpieza, reparación y preparación del techo son pasos fundamentales para conseguir una protección duradera.
En pocas palabras
- Preparación esencial: Antes de aplicar un impermeabilizante, limpie el techo de polvo, suciedad y hongos para asegurar adherencia.
- Inspección y reparación: Revise grietas, fisuras y encuentros de paredes. Repare daños antes de impermeabilizar.
- Condiciones óptimas: Asegure un techo seco y sin humedad; evite aplicar impermeabilizante si se pronostican lluvias.