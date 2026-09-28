"Llevaba años sin poder respirar": fue a un turno con el dentista y descubrieron un diente en su nariz

Un hombre de 38 años se volvió viral en todo el mundo tras ser documentado por un caso increíble: pasó años sin respirar bien hasta que fue al dentista, y el especialista hizo un descubrimiento tan insólito como impactante.
El protagonista de esta historia vivía con una congestión nasal crónica y una notable dificultad para respirar por la fosa nasal derecha, un cuadro que lo acompañaba desde hacía tiempo. Cansado de buscar soluciones, el paciente acudió al dentista para hacerse ver normalmente.
Un descubrimiento inesperado
Tras someterlo a una minuciosa revisión clínica, los especialistas notaron una desviación y perforación en el tabique, además de una obstrucción que parecía justificar los síntomas.
Pero la sorpresa llegó al profundizar con estudios de imagen más avanzados y una cámara exploratoria, ya que una masa dura incrustada en la base de la fosa nasal que no era otra cosa que un diente completamente formado.
El extraño diagnóstico dejó perplejos a los profesionales de la salud. De acuerdo con el reporte oficial difundido a finales de 2021 en la prestigiosa The New England Journal of Medicine, se trató de un caso clásico de lo que en medicina se conoce como diente ectópico.
Esta condición congénita tan extraña se produce cuando una pieza dentaria se desarrolla en un lugar completamente equivocado del cuerpo, en este caso, creciendo hacia arriba en dirección a las vías respiratorias en lugar de descender hacia la encía.
Si bien los dentistas y cirujanos maxilofaciales suelen lidiar con anomalías de posicionamiento, encontrar una estructura de estas características en la nariz es un evento extremadamente raro.
La solución al problema
Ante la magnitud del descubrimiento, los médicos optaron por intervenir de inmediato mediante una cirugía menor de carácter intranasal para extraer el cuerpo extraño, que medía aproximadamente 14 milímetros.
La operación fue un éxito rotundo. Las complicaciones postoperatorias brillaron por su ausencia y, en las revisiones de seguimiento realizadas tres meses después de la operación, el paciente confirmó que sus problemas crónicos de obstrucción nasal habían desaparecido por completo.
En pocas palabras
- Diente en la nariz: hallaron un diente en la fosa nasal de un hombre que le impedía respirar.
- Diagnóstico médico: se trató de un caso de diente ectópico, una anomalía congénita rara.
- Solución quirúrgica: una cirugía menor extrajo el diente y restauró la respiración del paciente.