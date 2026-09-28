"Llevaba años sin poder respirar": fue a un turno con el dentista y descubrieron un diente en su nariz

Pero la sorpresa llegó al profundizar con estudios de imagen más avanzados y una cámara exploratoria, ya que una masa dura incrustada en la base de la fosa nasal que no era otra cosa que un diente completamente formado.

El extraño diagnóstico dejó perplejos a los profesionales de la salud. De acuerdo con el reporte oficial difundido a finales de 2021 en la prestigiosa The New England Journal of Medicine, se trató de un caso clásico de lo que en medicina se conoce como diente ectópico.

Esta condición congénita tan extraña se produce cuando una pieza dentaria se desarrolla en un lugar completamente equivocado del cuerpo, en este caso, creciendo hacia arriba en dirección a las vías respiratorias en lugar de descender hacia la encía.

Si bien los dentistas y cirujanos maxilofaciales suelen lidiar con anomalías de posicionamiento, encontrar una estructura de estas características en la nariz es un evento extremadamente raro.

La solución al problema

Ante la magnitud del descubrimiento, los médicos optaron por intervenir de inmediato mediante una cirugía menor de carácter intranasal para extraer el cuerpo extraño, que medía aproximadamente 14 milímetros.

La operación fue un éxito rotundo. Las complicaciones postoperatorias brillaron por su ausencia y, en las revisiones de seguimiento realizadas tres meses después de la operación, el paciente confirmó que sus problemas crónicos de obstrucción nasal habían desaparecido por completo.