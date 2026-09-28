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Los tótem del Ministerio Público Fiscal recibieron 7.600 denuncias por delitos desde 2023

El Ministerio Público Fiscal cuenta con 62 tótem en varios lugares de Mendoza para presentar denuncias digitales sin necesidad de acudir a las oficinas fiscales

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Alejandro Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal, demostró a Canal 7 cómo funciona el sistema de tótem para receptar denuncias. Fotos: Axel Lloret

Alejandro Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal, demostró a Canal 7 cómo funciona el sistema de tótem para receptar denuncias. Fotos: Axel Lloret

El Ministerio Público Fiscal ya instaló 62 tótem digitales en gran parte de la provincia para recibir denuncias web por delitos sufridos, sin tener que ir a las oficinas fiscales.

Alejandro Gullé, procurador de la Suprema Corte de Justicia y titular del Ministerio Público Fiscal, explicó que 85% de las denuncias penales son recibidas a través de la virtualidad como la web, el chatbot y los tótem digitales "lo que facilita el acceso a la Justicia".

El primer tótem fue instalado hace 3 años en la Oficina Fiscal 9 de Guaymallén, en Libertad esquina Quintana, en Villa Nueva, a 150 metros de la Municipalidad. Los dos últimos, en el departamento San Rafael: en la Villa 25 de Mayo y en la Comisaría del Menor.

Los t&oacute;tem instalados para recibir denuncias contactan a ciudadanos con operadores del Ministerio P&uacute;blico Fiscal. Fotos: Axel Lloret

Los tótem instalados para recibir denuncias contactan a ciudadanos con operadores del Ministerio Público Fiscal. Fotos: Axel Lloret

Tótem para radicar denuncias, en las municipalidades

A punto de instalar 3 tótem más, el futuro objetivo es que haya 265 en todo el territorio provincial, especialmente en los municipios y centros comunitarios y de salud, para que los ciudadanos estén más cerca de estos centros de denuncias. "Antes, la gente, especialmente la que vive en territorios más alejados, directamente no denunciaba nada porque no había dónde", dijo.

El cierre del 2026 prevé la instalación de 30 tótem, que funcionan con conexión a internet y vinculan, en tiempo real, al denunciante con operadores reales del Ministerio Público Fiscal, encargados de tomar las denuncias y asesorar a los ciudadanos.

El sistema de tótem para denuncias digitales del Ministerio Público Fiscal comenzó a funcionar en 2023.

Cómo funcionan los tótem que reciben denuncias

Hasta la fecha, se han recibido 7.600 denuncias aproximadamente.

Hurtos, robos y delitos de violencia de género son los hechos más denunciados.

En este último caso, las declaraciones de los denunciantes en los tótem del Ministerio Público Fiscal quedan filmadas y grabadas.

A futuro sirven como medios de prueba para las causas judiciales.

A quienes presentan una denuncia en los tótem se les toma la huella digital, que sirve para identificarlas.

En pocas palabras

  • Tótem digitales: el Ministerio Público Fiscal instaló 65 unidades para recibir denuncias web en la provincia.
  • Acceso a la Justicia: 85% de las denuncias son virtuales, facilitando el acceso, con planes de expandir los puntos de atención.
  • Denuncias comunes: En 3 años, se recibieron 7.600 denuncias, principalmente hurtos y violencia de género, las cuales quedan registradas como prueba.
Resumen generado por Thinkindot AI

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