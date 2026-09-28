Los tótem del Ministerio Público Fiscal recibieron 7.600 denuncias por delitos desde 2023

Los tótem instalados para recibir denuncias contactan a ciudadanos con operadores del Ministerio Público Fiscal. Fotos: Axel Lloret

Tótem para radicar denuncias, en las municipalidades

A punto de instalar 3 tótem más, el futuro objetivo es que haya 265 en todo el territorio provincial, especialmente en los municipios y centros comunitarios y de salud, para que los ciudadanos estén más cerca de estos centros de denuncias. "Antes, la gente, especialmente la que vive en territorios más alejados, directamente no denunciaba nada porque no había dónde", dijo.

El cierre del 2026 prevé la instalación de 30 tótem, que funcionan con conexión a internet y vinculan, en tiempo real, al denunciante con operadores reales del Ministerio Público Fiscal, encargados de tomar las denuncias y asesorar a los ciudadanos.

El sistema de tótem para denuncias digitales del Ministerio Público Fiscal comenzó a funcionar en 2023.

Cómo funcionan los tótem que reciben denuncias

Hasta la fecha, se han recibido 7.600 denuncias aproximadamente.

Hurtos, robos y delitos de violencia de género son los hechos más denunciados.

En este último caso, las declaraciones de los denunciantes en los tótem del Ministerio Público Fiscal quedan filmadas y grabadas.

A futuro sirven como medios de prueba para las causas judiciales.

A quienes presentan una denuncia en los tótem se les toma la huella digital, que sirve para identificarlas.