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Maltrato infantil

Tras la muerte del niño de 1 año y 9 meses, la Fiscalía agravó la imputación al padrastro preso

Este viernes, tras la muerte del niño de 1 año y 9 meses, el padrastro quedó imputado por homicidio simple con alevosía, considerando su estado de indefensión

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El niño de 1 año y 9 meses ingresó al Hospital Notti en grave estado y falleció este viernes.

El niño de 1 año y 9 meses ingresó al Hospital Notti en grave estado y falleció este viernes.

Foto: UNO / Nicolás Rios

La fiscal investigadora Florencia Díaz Peralta imputó este viernes al padrastro del pequeño Mateo de un año y 9 meses, identificado como Cristian Gonzalo Fragappane Gómez, modificando la calificación original de homicidio en grado de tentativa que había fijado mientras el pequeño aún estaba con vida.

"La nueva calificación (y la alevosía) se sustenta en el estado de indefensión de la víctima, al tratarse de un niño que no pudo ejercer defensa alguna", indicó el comunicado oficial remitido por el Ministerio Público Fiscal durante la tarde de este viernes.

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La madre del ni&ntilde;o fallecido en el Notti.

La madre del niño fallecido en el Notti.

La tragedia del niño y la sospecha de maltrato infantil

El pequeño Mateo ingresó a la guardia del hospital Notti el 10 de abril y su estado de salud era complicado: un paro cardiorrespiratorio y hematomas.

La sospecha de que hubiera sido víctima de maltrato en el seno familiar fue inevitable. Los médicos dieron la señal de alerta a la Justicia y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.

La madre del niño negó que hubiera sido agredido y alegó problemas de salud de vieja data. "Un coágulo en la cabeza", dijo y mencionó a un médico que le recomendó que consultara a un neurólogo.

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La fiscal de Homicidios Florencia D&iacute;az Peralta imput&oacute; al padrastro del ni&ntilde;o fallecido.

La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó al padrastro del niño fallecido.

Sin embargo, el diagnóstico de los profesionales del Notti dio cuenta de daños en órganos vitales, como el cerebro, posiblemente generados por sacudones o zamarreos a los que el chico haya sido sometido.

El padrastro, Cristian Gonzalo Fragappane Gómez, fue detenido e imputado cuando el cuadro de salud del niño ya era irreversible.

Tras conocerse la noticia del deceso del menor de edad, la fiscal de Homicidios agravó este viernes la calificación legal.

No ha dispuesto ninguna medida judicial respecto de la madre del niño.

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