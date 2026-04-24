Tras la muerte del niño de 1 año y 9 meses, la Fiscalía agravó la imputación al padrastro preso

maltrato infantil hospital notti La madre del niño fallecido en el Notti. Foto: captura de pantalla de Canal 7

La tragedia del niño y la sospecha de maltrato infantil

El pequeño Mateo ingresó a la guardia del hospital Notti el 10 de abril y su estado de salud era complicado: un paro cardiorrespiratorio y hematomas.

La sospecha de que hubiera sido víctima de maltrato en el seno familiar fue inevitable. Los médicos dieron la señal de alerta a la Justicia y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.

La madre del niño negó que hubiera sido agredido y alegó problemas de salud de vieja data. "Un coágulo en la cabeza", dijo y mencionó a un médico que le recomendó que consultara a un neurólogo.

Florencia Diaz Peralta.jpg La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó al padrastro del niño fallecido. Foto: archivo

Sin embargo, el diagnóstico de los profesionales del Notti dio cuenta de daños en órganos vitales, como el cerebro, posiblemente generados por sacudones o zamarreos a los que el chico haya sido sometido.

El padrastro, Cristian Gonzalo Fragappane Gómez, fue detenido e imputado cuando el cuadro de salud del niño ya era irreversible.

Tras conocerse la noticia del deceso del menor de edad, la fiscal de Homicidios agravó este viernes la calificación legal.

No ha dispuesto ninguna medida judicial respecto de la madre del niño.