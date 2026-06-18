La nueva Fiscalía de Flagrancia obtuvo su primera condena luego de resolver una investigación en apenas 10 días. Se trata de un hombre que fue detenido el 8 de junio pasado tras intentar robar la rueda de auxilio de un auto estacionado en la Sexta Sección de Ciudad.
La Fiscalía de Flagrancia logró su primera condena en apenas 10 días
El acusado intentó sustraer una rueda de auxilio de un auto estacionado en Ciudad. Fue detenido 6 minutos después del hecho y recibió una pena de prisión efectiva
La jueza Alejandra, del Juzgado Penal Colegiado N°1, condenó a Pedro Renzo Sánchez Mesa (43) a 10 meses de prisión efectiva por tentativa de robo simple. Además, la pena fue unificada con otra condena de tres meses de prisión condicional que había recibido el 24 de abril por robo y hurto simple.
La sentencia fue dictada luego de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el ayudante fiscal Tabaré Ezcurra, bajo las directivas de la fiscal Florencia Díaz Peralta, y la defensa del acusado.
El hecho
El hecho ocurrió cerca de las 2.35 del 8 de junio en la zona de Fader y Cipolletti. Según la investigación, Sánchez Mesa observó un Renault Clio estacionado, intentó abrirlo y luego rompió una de las ventanillas traseras para ingresar al vehículo.
Una vez en el interior quiso llevarse la rueda de auxilio. Sin embargo, no logró retirarla del habitáculo.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. A partir de esas imágenes se montó un operativo que permitió detener al sospechoso 6 minutos después del intento de robo.
Ese mismo día fue imputado por robo simple en grado de tentativa y al día siguiente quedó alojado en la penitenciaría provincial.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que se trata de la primera investigación concluida por la nueva Fiscalía de Flagrancia desde su puesta en funcionamiento.