La Fiscalía de Flagrancia logró su primera condena en apenas 10 días

Movil policial.jpg La Policía lo detuvo y 10 días después lo condenaron.

El hecho

El hecho ocurrió cerca de las 2.35 del 8 de junio en la zona de Fader y Cipolletti. Según la investigación, Sánchez Mesa observó un Renault Clio estacionado, intentó abrirlo y luego rompió una de las ventanillas traseras para ingresar al vehículo.

Una vez en el interior quiso llevarse la rueda de auxilio. Sin embargo, no logró retirarla del habitáculo.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. A partir de esas imágenes se montó un operativo que permitió detener al sospechoso 6 minutos después del intento de robo.

Ese mismo día fue imputado por robo simple en grado de tentativa y al día siguiente quedó alojado en la penitenciaría provincial.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que se trata de la primera investigación concluida por la nueva Fiscalía de Flagrancia desde su puesta en funcionamiento.