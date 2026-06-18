Delincuentes intentaron robar un generador y cortaron 60 metros de cables que alimentan la señalización de los desvíos instalados en el Acceso Este, donde se realizan las obras de renovación vial a la altura de calle Serpa, en Maipú.
Delincuentes intentaron robar un generador y cortaron cables en la obra del Acceso Este
El hecho ocurrió en los desvíos por los trabajos en Maipú a raíz de los trabajos en el Acceso Este. Hay policías pero reforzarán la seguridad en la zona
Según pudo saber este medio, los autores del hecho, aún no detenidos, intentaron llevarse un generador utilizado para alimentar parte de la infraestructura montada para ordenar el tránsito en la zona intervenida. Sin embargo, no lograron concretar el robo por el peso del equipo y lo dejaron en el lugar.
Pero sí dañaron el sistema de señalización al cortar los cables que alimentan los carteles que indican los desvíos obligatorios y 5 carteles.
El sector intervenido tiene dificultades para el control permanente debido a que el tramo afectado por la obra se extiende por aproximadamente 4 kilómetros y atraviesa sectores descampados con escasa iluminación.
La empresa cuenta con seguridad privada y móviles propios para la vigilancia del predio. Además, la Policía tiene 3 móviles afectados de manera exclusiva al sector, con patrullajes permanentes sobre las laterales del Acceso Este y los distintos obradores emplazados en la zona.
Las autoridades confirmaron que reforzaran la seguridad en la zona
Tras los hechos, las autoridades coordinan medidas para reforzar la seguridad en la zona y evitar nuevos ataques contra la infraestructura utilizada para garantizar la circulación durante los cortes totales del Acceso Este.
Los cortes totales en el Acceso Este comenzaron el martes al mediodía como parte de las obras de renovación de una de las vías de ingreso y egreso más importantes del Gran Mendoza. La medida obligó a miles de conductores a modificar sus recorridos habituales y utilizar desvíos por colectoras y calles alternativas.
Los trabajos contemplan la interrupción total de la calzada principal en dos sectores ubicados en sentidos opuestos de circulación. En dirección oeste-este, es decir, hacia el Este provincial, la intervención abarca 5,5 kilómetros, mientras que en sentido este-oeste se extiende por 2,1 kilómetros.
Hay modificaciones en los desvíos
Tras detectar demoras y un cuello de botella en la intersección de la colectora con el carril Don Bosco, las autoridades modificaron este jueves el esquema de desvíos sobre la calzada Sur del Acceso Este, en sentido hacia el Este.
A partir del mediodía, los vehículos continúan siendo derivados a la colectora Sur a la altura del puente Serpa, pero antes de llegar al puente Don Bosco vuelven a incorporarse a la calzada principal para agilizar la circulación.
Una vez que atraviesan el sector bajo el puente, el tránsito es desviado nuevamente hacia la colectora Sur hasta alcanzar el carril Cervantes.