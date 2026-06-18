Delincuentes intentaron robar un generador y cortaron cables en la obra del Acceso Este

policía de Mendoza movil policial.jpg Los policías no lograron detener a los ladrones.

El sector intervenido tiene dificultades para el control permanente debido a que el tramo afectado por la obra se extiende por aproximadamente 4 kilómetros y atraviesa sectores descampados con escasa iluminación.

La empresa cuenta con seguridad privada y móviles propios para la vigilancia del predio. Además, la Policía tiene 3 móviles afectados de manera exclusiva al sector, con patrullajes permanentes sobre las laterales del Acceso Este y los distintos obradores emplazados en la zona.

Las autoridades confirmaron que reforzaran la seguridad en la zona

Tras los hechos, las autoridades coordinan medidas para reforzar la seguridad en la zona y evitar nuevos ataques contra la infraestructura utilizada para garantizar la circulación durante los cortes totales del Acceso Este.

Los cortes totales en el Acceso Este comenzaron el martes al mediodía como parte de las obras de renovación de una de las vías de ingreso y egreso más importantes del Gran Mendoza. La medida obligó a miles de conductores a modificar sus recorridos habituales y utilizar desvíos por colectoras y calles alternativas.

Los trabajos contemplan la interrupción total de la calzada principal en dos sectores ubicados en sentidos opuestos de circulación. En dirección oeste-este, es decir, hacia el Este provincial, la intervención abarca 5,5 kilómetros, mientras que en sentido este-oeste se extiende por 2,1 kilómetros.

Hay modificaciones en los desvíos

Tras detectar demoras y un cuello de botella en la intersección de la colectora con el carril Don Bosco, las autoridades modificaron este jueves el esquema de desvíos sobre la calzada Sur del Acceso Este, en sentido hacia el Este.

A partir del mediodía, los vehículos continúan siendo derivados a la colectora Sur a la altura del puente Serpa, pero antes de llegar al puente Don Bosco vuelven a incorporarse a la calzada principal para agilizar la circulación.

Una vez que atraviesan el sector bajo el puente, el tránsito es desviado nuevamente hacia la colectora Sur hasta alcanzar el carril Cervantes.