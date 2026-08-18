Robo, reclamo y muerte, las pistas que analiza la Fiscalía por un crimen en Guaymallén

La trifulca incluyó disparos con un rifle calibre 22 que hirieron fatalmente a Nicolás Agustin Basualdo (25), que estaba con quienes reclamaban.

La víctima recibió una herida de arma de fuego en el tórax, cerca del hombro. Sus allegados lo subieron a un auto Renault 9, pero cuando iban camino al hospital el hombre se desvaneció. Poco pudieron hacer los médicos de una ambulancia que interceptó al coche. El hombre ya estaba muerto.

Los detenidos y las pruebas

Mientras avanzan las medidas, los investigadores mantienen aprehendidas a 5 personas -3 varones y 2 mujeres-, aunque todavía no resolvieron quiénes serán imputados ni bajo qué calificación. Para eso habrá que completar varias testimoniales.

Se habla, de todos modos, de un hombre que se habría "quebrado" y habría admitido haber sido el autor de los disparos.

Por otra parte, entre las pruebas centrales aparecen el análisis de rastros de pólvora en las manos de los sospechosos, las pericias sobre el rifle secuestrado y el estudio de los cartuchos encontrados en el lugar.

La fiscal a cargo, Claudia Ríos, necesita contrastar esos resultados con las declaraciones reunidas desde el momento del hecho.

Todavía no se consolida la hipótesis de un asesinato ni la posibilidad de que el disparo se haya producido en legítima defensa. Esa será, seguramente, la hipótesis de los abogados defensores: que el reclamo fue violento y la respuesta a los tiros habría sido para protegerse ante la furia de los atacantes que ingresaron al lugar.

Rastros en las manos

Una de las primeras medidas fue tomar muestras de las manos de las 5 personas aprehendidas. El objetivo es determinar si alguna de ellas presenta rastros compatibles con la manipulación o el disparo de un arma de fuego.

Policía Científica también deberá examinar el arma secuestrada y los cartuchos hallados en el escenario del crimen. Esos elementos podrían ayudar a establecer quién efectuó el disparo, cuántas detonaciones hubo y si las evidencias materiales coinciden con los relatos de los testigos.

Se cree que en las próximas 24 horas podría definirse la situación de las personas demoradas.

El supuesto robo previo

Otro punto que intenta esclarecer la investigación es si antes del enfrentamiento existió un robo por parte de la gente que estaba en el predio. Esa versión fue mencionada inicialmente como el motivo por el cual un grupo de personas enfurecidas se dirigió hasta el lugar.

La reconstrucción preliminar sugiere que varias personas llegaron en 2 vehículos para quejarse tras ese supuesto robo. Pueden haber sido 5, 6 o más, entre hombres y mujeres. Todavía no se conoce la cantidad exacta.

El crimen ocurrió dentro de un espacio que tenía tranquera y al menos 3 recintos o construcciones. En esa propiedad se han pedido allanamientos en procura de armas u otros elementos.