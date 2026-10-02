Padre e hija seguirán presos por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en Las Heras

Marcos Castillo, otro detenido por el crimen de Leonel Ortiz.

Por otro lado, en las próximas horas se realizará una prueba clave. Se trata de la rueda de personas con el cuarteto de detenidos para que los testigos presenciales del ataque armado puedan determinar si los reconocen como presentes en la noche del asesinato de Leonel Ortiz.

El crimen en Las Heras

El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte.

Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió Ticiana Cabrera, la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos.

La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.

Fuentes judiciales detallaron que Matías Ortiz y Daniel Poroto Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija se fueron pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados.

Leonel Ortiz, el niño asesinado en Las Heras, tenía 7 años.

Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.

Con el correr de las horas, la situación en la Villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran 7 en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.

Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.