La Fiscalía de Homicidios recibió su primer respaldo judicial en la investigación por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en la Villa Junín de Las Heras. Padre e hija, que son dos de los cuatro detenidos que tiene la causa, seguirán privados de su libertad.
Padre e hija seguirán presos por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en Las Heras
Una jueza rechazó el pedido de libertad que hicieron Cristian Cabrera (48) y su hija Ticiana (21), dos de los cuatro detenidos por el asesinato del pequeño
En el mediodía de este viernes, la jueza María José Cerdera resolvió un pedido de libertad o arresto domiciliario que había realizado el abogado Exequiel Caballero, representante de Cristian Alejandro Cabrera (48) y su hija Ticiana Yamil Cabrera (21).
De esta manera finalizó la primera audiencia de seguramente muchas que tendrá el expediente. De hecho, las abogadas María Maldonado y Daniela Calderón también presentaron un pedido de libertad por Marcos Ernesto Castillo (23) -novio de Ticiana Cabrera-. Idéntica solicitud realizaron los abogados Fernando Leyria y Franco Mondaca por el menor de 17 años que también está imputado en el crimen.
Por otro lado, en las próximas horas se realizará una prueba clave. Se trata de la rueda de personas con el cuarteto de detenidos para que los testigos presenciales del ataque armado puedan determinar si los reconocen como presentes en la noche del asesinato de Leonel Ortiz.
El crimen en Las Heras
El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte.
Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió Ticiana Cabrera, la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos.
La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.
Fuentes judiciales detallaron que Matías Ortiz y Daniel Poroto Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija se fueron pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados.
Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.
Con el correr de las horas, la situación en la Villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran 7 en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.
Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.
En pocas palabras
- Jueza rechazó libertad: Cristian Cabrera y su hija Ticiana, detenidos por el crimen de Leonel Ortiz, seguirán presos.
- Investigación avanza: se esperan pruebas clave como la rueda de personas para el reconocimiento de los detenidos.
- Crimen en Las Heras: el niño de 7 años fue baleado en un incidente que se originó por un robo y escaló con amenazas y disparos.