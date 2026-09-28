Este lunes se realizó la primera de, seguramente, una seguidilla de audiencias judiciales en la investigación por el crimen de Leonel Ortiz. En este caso, el primer detenido en el expediente intenta demostrar que estaba en otro lugar cuando el niño de 7 años fue baleado en Las Heras. Por este motivo, tanto él como su hija solicitaron la libertad.
Caso Leonel Ortiz: el primer detenido dijo que estaba en una reunión de Alcohólicos Anónimos al momento del crimen
Cristian Alejandro Cabrera (48) presentó un certificado para demostrar que estaba en otro lugar cuando se dio el crimen del niño en la villa Junín de Las Heras
La jueza María José Cerdera lideró la audiencia judicial que se convocó por un pedido de la defensa de Cristian Alejandro Cabrera (48) y su hija Ticiana Yamil Cabrera (21), dos de los 4 detenidos que tiene la causa. Los abogados solicitaron el recupero de la libertad o al menos un arresto domiciliario.
Respecto al hombre, aseguraron que Cristian Cabrera se encontraba en otro lugar al momento del crimen. De hecho, aportaron un certificado firmado por un guía de Alcohólicos Anónimos demostrando que se encontraba en una reunión de esa organización en el barrio San Martín durante la noche del ataque armado, entre las 20.30 y 22.30 -Leonel Ortiz fue baleado a las 21.15 aproximadamente-. Incluso ese guía fue citado como testigo para declarar en los próximos días.
También planteó contradicciones en los testigos que reconstruyeron el ataque hermano, especialmente en los hermanos del niño baleado. Por este motivo dijo que no hay pruebas suficientes para sostener la detención de los Cabrera.
La Fiscalía de Homicidios se opuso al pedido de la defensa. La jueza estableció un cuarto intermedio para resolver la situación en los próximos días, según detallaron fuentes vinculadas a la investigación por el crimen.
El crimen en Las Heras
El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.
Fuentes judiciales detallaron que Matías Poroto Ortiz y Daniel Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija se fueron pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados. Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.
Con el correr de las horas, la situación en la villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran seis en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.
Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.
En pocas palabras
- Investigación por crimen: detenido Cristian Alejandro Cabrera solicitó libertad; alega estar en reunión de Alcohólicos Anónimos.
- Contexto del crimen: el niño Leonel Ortiz (7) fue baleado en Las Heras tras una disputa iniciada por un robo.
- Audiencia judicial: la jueza María José Cerdera analiza el pedido de libertad para Cabrera y su hija, mientras la fiscalía se opone.