A pocos más de una semana del crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que fue baleado en el interior de un asentamiento de Las Heras, las autoridades policiales lograron cerrar el círculo de detenidos. Tres sospechosos que estaban prófugos fueron capturados y se sumaron a Cristian Cabrera Ramírez (48), el primer imputado en el expediente penal.
Cayeron los 3 prófugos por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en Las Heras
El trío de sospechosos habría participado de la balacera que terminó con la vida de Leonel Ortiz en el asentamiento Junín
Según informó en sus redes sociales la propia ministra de Seguridad, Mercedes Rus, los tres sospechosos fueron capturados tras casi una semana de estar tras sus pasos ya que estaban identificados en la investigación por el asesinato del niño.
El trío de detenidos quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien en las próximas horas los imputará por homicidio agravado por el concurso premeditado de 3 o más personas y el mismo delito en grado de tentativa -el hermano de Leonel Ortiz también resultó baleado en el ataque.
El crimen en Las Heras
El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.
Fuentes judiciales detallaron que Matías Poroto Ortiz y Daniel Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija se fueron pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados. Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.
Con el correr de las horas, la situación en la villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran seis en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.
Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.
En pocas palabras
- Cae la banda: capturaron a los tres prófugos por el asesinato del niño Leonel Ortiz, baleado en Las Heras.
- Detenidos: los tres sujetos se suman a Cristian Cabrera Ramírez, el primer imputado en la causa.
- Imputación: serán imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de 3 o más personas.