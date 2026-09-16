Inicio Videos Leonel Ortiz
Crimen en Las Heras

Los detalles de la imputación y los antecedentes del presunto asesino de Leonel Ortiz

Cristian Cabrera, de 48 años, fue sindicado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Leonel Ortiz, el niño de 7 años

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]

Cristian Cabrera (48) se convirtió en el primer y principal detenido en la investigación por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que fue baleado en Las Heras durante las últimas horas del lunes pasado. El hombre ya está imputado y fue enviado a la cárcel, mientras la Justicia sigue recabando pruebas y buscando a sus cómplices.

El hombre fue capturado en el barrio San Martín -en el oeste de Ciudad- durante la mañana del martes, 12 horas después del crimen que ocurrió en el interior del asentamiento Junín, detrás del local Hipercerámico en el Acceso Norte. Quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla quien lo imputó y ordenó que pasara a la cárcel, a la espera de una prueba clave: una rueda de personas con testigos que presenciaron el ataque fatal.

La grave imputación por el crimen de Leonel Ortiz

Cristian Cabrera fue imputado por dos delitos: homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y el mismo hecho en grado de tentativa. Es decir, la Fiscalía sostiene que el hombre planificó el ataque armado con el cual terminó con la vida del niño y casi también mata a su hermano mayor, quien recibió un disparo que le rozó la cabeza. Justamente la teoría es que el móvil de la balacera fue una venganza por un robo que habría cometido este último.

Si bien la investigación por el asesinato de Leonel Ortiz recién comienza, con esta calificación legal el sospechoso debería afrontar un juicio por jurados donde podría ser condenado a prisión perpetua. No sería la primera sentencia en su contra, ya que Cristian Cabrera tiene antecedentes con penas menores por tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.

VIDEOS DESTACADOS

Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
Vino a Mendoza y quedó completamente enamorado
Vino a Mendoza y quedó completamente enamorado
Siniestros viales: qué situaciones pueden dejar al asegurado sin cobertura
Siniestros viales: qué situaciones pueden dejar al asegurado sin cobertura
Emilia Troncoso evoluciona favorablemente: está despierta y estable
Emilia Troncoso evoluciona favorablemente: está despierta y estable
"No alcanzó a esconderse y murió": conmoción por el crimen de un niño de 7 años
"No alcanzó a esconderse y murió": conmoción por el crimen de un niño de 7 años
Es mendocino y ganó el primer oro en la historia del ciclismo
Es mendocino y ganó el primer oro en la historia del ciclismo
¿Todo vale por la victoria? El escandaloso triunfo viral en una competencia de Hyrox
¿Todo vale por la victoria? El escandaloso triunfo viral en una competencia de Hyrox
Activan plan sanitario preventivo en hospitales y centros de salud por el Súper Niño
Activan plan sanitario preventivo en hospitales y centros de salud por el Súper Niño
La Policía sujetó a un perro para brindar asistencia a su dueño
La Policía sujetó a un perro para brindar asistencia a su dueño
Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Los nuevos valores de la canasta de crianza: ¿cuánto se necesita por mes para mantener a un hijo?
Los nuevos valores de la canasta de crianza: ¿cuánto se necesita por mes para mantener a un hijo?
Los detalles más ocultos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui
Los detalles más ocultos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui
¿Qué lleva a alguien a asesinar a disparos a un niño de 7 años?
¿Qué lleva a alguien a asesinar a disparos a un niño de 7 años?
Tadeo García Zalazar y su mirada sobre las PASO
Tadeo García Zalazar y su mirada sobre las PASO
Allanan un kiosco de Las Heras por narcotráfico y lavado de activos
Allanan un kiosco de Las Heras por narcotráfico y lavado de activos
La justicia bajo la lupa: un nuevo capítulo en la Suprema Corte por el caso Villouta
La justicia bajo la lupa: un nuevo capítulo en la Suprema Corte por el caso Villouta
Chocaron dos autos y uno terminó volcado en Dorrego
Chocaron dos autos y uno terminó volcado en Dorrego
Las temperaturas se disparan y el calor llega a Mendoza
Las temperaturas se disparan y el calor llega a Mendoza
Estado de alerta: advierten sobre la velocidad de los avances de la IA
Estado de alerta: advierten sobre la velocidad de los avances de la IA
Se le voló su campera y se metió al dique para recuperarla
Se le voló su campera y se metió al dique para recuperarla
Los seguros de auto y casa ¿cubren las consecuencias del Súper Niño?
Los seguros de auto y casa ¿cubren las consecuencias del Súper Niño?
Las Leñas prolonga su temporada de esquí con promociones y abundante nieve
Las Leñas prolonga su temporada de esquí con promociones y abundante nieve
Tadeo García Zalazar defendió el protocolo para las suspensiones de clases por cuestiones meteorológicas
Tadeo García Zalazar defendió el protocolo para las suspensiones de clases por cuestiones meteorológicas
Las Leñas: actividades para aprovechar en la nieve a una semana de la primavera
Las Leñas: actividades para aprovechar en la nieve a una semana de la primavera
Pasión generacional: nombraron a sus hijos Azul y Cirilo por Independiente Rivadavia
Pasión generacional: nombraron a sus hijos Azul y Cirilo por Independiente Rivadavia
La familia de un motociclista busca testigos de un accidente en Godoy Cruz
La familia de un motociclista busca testigos de un accidente en Godoy Cruz
Siete fechas: los rivales que todavía debe enfrentar el Tomba
Siete fechas: los rivales que todavía debe enfrentar el Tomba
Las Leñas ofrece actividades para disfrutar la montaña todo el año
Las Leñas ofrece actividades para disfrutar la montaña todo el año