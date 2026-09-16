Los detalles de la imputación y los antecedentes del presunto asesino de Leonel Ortiz

El hombre fue capturado en el barrio San Martín -en el oeste de Ciudad- durante la mañana del martes, 12 horas después del crimen que ocurrió en el interior del asentamiento Junín, detrás del local Hipercerámico en el Acceso Norte. Quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla quien lo imputó y ordenó que pasara a la cárcel, a la espera de una prueba clave: una rueda de personas con testigos que presenciaron el ataque fatal.

La grave imputación por el crimen de Leonel Ortiz

Cristian Cabrera fue imputado por dos delitos: homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y el mismo hecho en grado de tentativa. Es decir, la Fiscalía sostiene que el hombre planificó el ataque armado con el cual terminó con la vida del niño y casi también mata a su hermano mayor, quien recibió un disparo que le rozó la cabeza. Justamente la teoría es que el móvil de la balacera fue una venganza por un robo que habría cometido este último.