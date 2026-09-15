Imputaron al único detenido por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años de Las Heras

Risueño, siempre con su pelota y esperando el festejo del Día del Niño, que sería este fin de semana en el merendero al que asistía todos los días. Así era Leonel Ortiz. Este lunes, el nene de 7 años perdió la vida en medio de una balacera. Foto: redes sociales

La imputación contra el detenido y sus antecedentes penales

El acusado tiene 48 años, es exempleado municipal y padre de 7 hijos. Fue detenido durante un operativo realizado este martes en el barrio San Martín, de la Ciudad de Mendoza.

La investigación busca determinar su participación en el ataque a tiros ocurrido el lunes por la noche en el asentamiento Junín y establecer quiénes fueron los demás integrantes del grupo que llegaron hasta la vivienda y abrieron fuego.

La acusación que pesa contra Cabrera Ramirez es homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

Cabrera Ramírez registra antecedentes judiciales. En 2018 fue condenado a un año de prisión en suspenso por tenencia ilegal de arma de fuego. También tuvo causas por amenazas y violencia de género y en el 2023 recibió una condena por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Qué dijo la ministra Mercedes Rus de la imputación

En tanto, la ministra Mercedes Rus publicó en sus redes sociales la información de la imputación, y dijo que ella misma se lo había comunicado a la madre de Leonel.

La Ministra expresó su dolor y condolencias a la familia por la trágica muerte de Leonel en Las Heras, prometiendo impunidad cero. Confirmó la detención e imputación del principal sospechoso, garantizó que irán tras todos los involucrados para llevarlos a prisión y aseguró que utilizarán todos los recursos y tecnología del Estado para combatir la delincuencia.

Leonel quedó en medio de la balacera

Leonel tenía 7 años y estaba por cumplir 8 a fines de septiembre. El lunes por la noche quedó en medio de una balacera dirigida contra una vivienda del asentamiento Junín, detrás de Hipercerámico, sobre el Acceso Norte.

El niño recibió un disparo en una pierna que le lesionó la vena femoral y murió por la pérdida de sangre después de ser trasladado al hospital Carrillo.

La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a una venganza vinculada con un conflicto barrial. Los atacantes habrían buscado a un hermano mayor de Leonel, a quien acusaban de haber cometido un robo en la zona.

La investigación continúa para establecer la participación de cada uno de los involucrados, identificar a los demás sospechosos y localizar las armas utilizadas en el ataque.