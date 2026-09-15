Cristian Cabrera Ramirez, (48) el hombre detenido por el crimen de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante una balacera en el asentamiento Junín, Las Heras, fue imputado este martes por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado y arriesga una pena de prisión perpetua.
Imputaron al único detenido por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años de Las Heras
Cristian Cabrera Ramirez (48) fue imputado por homicidio agravado y arriesga pena de perpetua. La ministra Rus se lo comunicó a la madre del niño
La Justicia también informó que será juzgado por un jurado popular.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó la imputación a través de sus redes sociales y contó que fue ella quien le comunicó la medida a la madre de Leonel. La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios, Oscar Malla.
La imputación contra el detenido y sus antecedentes penales
El acusado tiene 48 años, es exempleado municipal y padre de 7 hijos. Fue detenido durante un operativo realizado este martes en el barrio San Martín, de la Ciudad de Mendoza.
La investigación busca determinar su participación en el ataque a tiros ocurrido el lunes por la noche en el asentamiento Junín y establecer quiénes fueron los demás integrantes del grupo que llegaron hasta la vivienda y abrieron fuego.
La acusación que pesa contra Cabrera Ramirez es homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.
Cabrera Ramírez registra antecedentes judiciales. En 2018 fue condenado a un año de prisión en suspenso por tenencia ilegal de arma de fuego. También tuvo causas por amenazas y violencia de género y en el 2023 recibió una condena por lesiones leves agravadas por el vínculo.
Qué dijo la ministra Mercedes Rus de la imputación
En tanto, la ministra Mercedes Rus publicó en sus redes sociales la información de la imputación, y dijo que ella misma se lo había comunicado a la madre de Leonel.
La Ministra expresó su dolor y condolencias a la familia por la trágica muerte de Leonel en Las Heras, prometiendo impunidad cero. Confirmó la detención e imputación del principal sospechoso, garantizó que irán tras todos los involucrados para llevarlos a prisión y aseguró que utilizarán todos los recursos y tecnología del Estado para combatir la delincuencia.
Leonel quedó en medio de la balacera
Leonel tenía 7 años y estaba por cumplir 8 a fines de septiembre. El lunes por la noche quedó en medio de una balacera dirigida contra una vivienda del asentamiento Junín, detrás de Hipercerámico, sobre el Acceso Norte.
El niño recibió un disparo en una pierna que le lesionó la vena femoral y murió por la pérdida de sangre después de ser trasladado al hospital Carrillo.
La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a una venganza vinculada con un conflicto barrial. Los atacantes habrían buscado a un hermano mayor de Leonel, a quien acusaban de haber cometido un robo en la zona.
La investigación continúa para establecer la participación de cada uno de los involucrados, identificar a los demás sospechosos y localizar las armas utilizadas en el ataque.
En pocas palabras
- Imputación: Cristian Cabrera (48) fue imputado por homicidio agravado y será juzgado por jurado popular.
- Víctima: el caso investiga el crimen de Leonel Ortíz, un niño de 7 años asesinado en Las Heras.
- Antecedentes: el acusado tiene condenas previas por tenencia de armas, amenazas y lesiones.