La historia de Leonel, el niño de 7 años asesinado en Las Heras: "Me mataron a un angelito"

Quienes compartían el día a día con Leonel lo recuerdan como un nene muy alegre, cariñoso y querido. Todos los días asistía al turno tarde de la escuela primaria acompañado por su madre. Según relató su hermana Valeria, Leonel le apasionaba ir a clases, aprender y encontrarse con sus compañeritos.

Valeria Ortiz, una de las hermanas de Leonel, contó las amenazas que estaban sufriendo en el barrio.

Al salir del colegio, su rutina continuaba en las calles del barrio y en el merendero Manos Solidarias. Allí no solo tomaba la merienda, sino que participaba de talleres recreativos y juegos. Angélica, encargada del lugar, lo definió como "un chico muy dulce" que llenaba de entusiasmo cada jornada.

El anhelo del postergado Día del Niño

Entre sus actividades preferidas se destacaba la murga. Leonel formaba parte de la escuelita de música y contaba con su propio redoblante, instrumento con el que marcaba el ritmo durante las prácticas y presentaciones grupales.

Además, en los últimos días la familia le había comprado una pelota de fútbol, ya que estaba entusiasmado por comenzar a entrenar en un club cercano. De igual manera, esperaba con gran ansiedad la postergada festividad del Día del Niño en su comunidad, cuya realización se había reprogramado para el próximo sábado tras las bajas temperaturas previas. Angélica contó que él -como otros chicos- iba todos los días a preguntar cuándo sería el festejo.

Sin embargo, el clima de inseguridad en la zona comenzó a condicionar la cotidianeidad del niño horas antes del trágico desenlace. La propia referente comunitaria recordó que, previa a la balacera, Leonel había sentido temor a raíz de una serie de detonaciones registradas cerca del mediodía del lunes y decidió resguardarse en su casa y no asistir al salón comunitario como hacía siempre.

El asentamiento Junín, donde asesinaron al pequeño Leonel. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La investigación de la Policía

El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras. Primero intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas más tarde, alrededor de las 21.30, un grupo de 6 o 7 hombres -según varios testimonios- llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad.

Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a escapar y terminó herido en una de sus piernas.

De un inmediato fue llevado en una camioneta al hospital Carrillo donde constataron su fallecimiento. La bala le había tocado la vena femoral y eso provocó que perdiera mucha sangre.

La captura del único detenido

Este martes, se logró identificar a los presuntos involucrados en la balacera. Tras una serie de allanamientos en el barrio San Martín, la Policía concretó la detención del principal sospechoso, un hombre mayor de edad señalado por los testigos como uno de los ejecutores de los disparos.

El detenido quedó a disposición del fiscal de Homicidios, Oscar Malla, quien deberá definir si queda imputado en la causa del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de los hermanos mayores de Leonel, a quien le recriminaban un robo que habría cometido en el vecindario.

En tanto, los efectivos continúan con los procedimientos de rastreo e inspecciones en la zona para dar con las armas utilizadas y determinar si hubo más personas involucradas en la balacera que terminó con la vida de Leonel.