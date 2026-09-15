Mujer de 65 años tenía una historia violenta: terminó matando a su marido con el mástil de una bandera

Las autoridades de California, en Estados Unidos, arrestaron a Vicky Kim, una mujer de 65 años acusada de matar a su marido. El crimen ocurrió la semana pasada dentro de una residencia ubicada en Palm Desert. Según los documentos judiciales, el arma homicida fue el mástil de una bandera.
El incidente sucedió el 4 de septiembre en The Enclave, un complejo de condominios de lujo cerca de Palm Springs. Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside respondieron a un llamado de emergencia en la cuadra 35000 de Gateway Drive cerca de las 9.45 de la mañana.
Al llegar al lugar, encontraron a la víctima con heridas graves provocadas por un asalto físico. El hombre fue declarado muerto en la escena.
Historial de violencia
La acusada ya registraba un pasado problemático con la justicia debido a situaciones de violencia doméstica. Molly Smith, portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Riverside, detalló la situación legal previa de Kim.
"En enero de este año, nuestra oficina acusó a la Sra. Kim de un delito grave, obtuvo órdenes de protección penal, con la intención de procesarla agresivamente por sus delitos contra su esposo", declaró la funcionaria.
Además de los conflictos con su pareja, los registros policiales muestran incidentes previos en Hawái. Durante 2007, la acusaron de amenaza terrorista en primer grado por realizar una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Keahole.
Luego del descubrimiento del cadáver, la policía arrestó a Kim en el mismo lugar de los hechos. Posteriormente, ingresó en el Centro de Detención John Benoit bajo sospecha de asesinato. Su lectura de cargos quedó programada para el día viernes.
En pocas palabras
- Detenida en California: una mujer de 65 años fue arrestada por asesinar a su marido con el mástil de una bandera.
- Historial de violencia: la acusada poseía antecedentes penales por violencia doméstica e incidentes previos.
- Crimen en Palm Desert: el incidente ocurrió en un complejo de condominios, donde la víctima fue encontrada sin vida.