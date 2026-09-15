Mujer de 65 años tenía una historia violenta: terminó matando a su marido con el mástil de una bandera

Historial de violencia

La acusada ya registraba un pasado problemático con la justicia debido a situaciones de violencia doméstica. Molly Smith, portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Riverside, detalló la situación legal previa de Kim.

"En enero de este año, nuestra oficina acusó a la Sra. Kim de un delito grave, obtuvo órdenes de protección penal, con la intención de procesarla agresivamente por sus delitos contra su esposo", declaró la funcionaria.

Además de los conflictos con su pareja, los registros policiales muestran incidentes previos en Hawái. Durante 2007, la acusaron de amenaza terrorista en primer grado por realizar una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Keahole.

Luego del descubrimiento del cadáver, la policía arrestó a Kim en el mismo lugar de los hechos. Posteriormente, ingresó en el Centro de Detención John Benoit bajo sospecha de asesinato. Su lectura de cargos quedó programada para el día viernes.