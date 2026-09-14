Así se promocionaba la mujer detenida por vender por Facebook turnos falsos para hospitales

La Policía de Misiones concretó la detención de la mujer.

La estafa de la mujer que fue detenida en Misiones

Según la denuncia, los supuestos turnos eran ofrecidos para los hospitales Madariaga, Favaloro y Fátima, además de otros centros asistenciales, y se cobraban diferentes montos según la especialidad solicitada. El engaño quedaba al descubierto cuando las damnificadas se presentaban para recibir atención y constataban que las reservas no existían.

A partir de la denuncia, la Dirección de Cibercrimen de Misiones verificó las publicaciones y preservó registros digitales. Posteriormente, investigadores de la Unidad Regional X y de Investigaciones Complejas avanzaron con tareas de campo que permitieron identificar a la mujer que estaría vinculada al delito.

La publicación de la mujer en las redes sociales.

Con orden del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, los investigadores allanaron una vivienda del barrio Unión de Itaembé Miní, donde detuvieron a la mujer de 24 años y secuestraron su celular.

El dispositivo electrónico será sometido a pericias por especialistas de la SAIC y de Cibercrimen para establecer el alcance de la maniobra, reconstruir las operaciones realizadas y determinar si existen más personas damnificadas por la mujer.