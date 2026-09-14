Un accidente ocurrido en la mañana de este lunes en Guaymallén fue protagonizado por un conductor alcoholizado que impactó una camioneta que la víctima recién había sacado de la concesionaria.
Un conductor alcoholizado chocó y destruyó una camioneta 0 kilómetros
El accidente ocurrió en una esquina de Guaymallén donde impactaron ambos vehículos de forma muy violenta
Según la primera información sobre el accidente, ocurrió cerca de las 7 en la intersección de calles Lamadrid y Paso de los Patos donde colisionaron ambos vehículos.
El accidente fue protagonizado por una camioneta blanca que circulaba por calle Lamadrid y un auto Peugeot 208 que transitaba por calle Paso de los Patos en dirección al sur, donde hay un disco Pare que regula esa intersección.
Este último vehículo era ocupado por 4 jóvenes en evidente estado de ebriedad, según informó radio Nihuil. De hecho, quien se identificó como el conductor tenía 1.92 gramos de alcohol en sangre. Aunque testigos aseguraron que una joven huyó corriendo del lugar, pese a que tenía un corte en el rostro.
En tanto que la conductora de la camioneta que participó del accidente entró en una crisis de nervios ya que había sacado el vehículo 0 kilómetros de la concesionaria el viernes pasado.
En pocas palabras
- Conductor alcoholizado: chocó y destruyó una camioneta 0 kilómetro en Guaymallén.
- Ocurrió cerca de las 7: el siniestro involucró a un Peugeot 208 y una camioneta blanca.
- Fuerte impacto: el conductor del Peugeot tenía 1.92 gramos de alcohol en sangre.