Un conductor alcoholizado chocó y destruyó una camioneta 0 kilómetros

Según la primera información sobre el accidente, ocurrió cerca de las 7 en la intersección de calles Lamadrid y Paso de los Patos donde colisionaron ambos vehículos.

El accidente fue protagonizado por una camioneta blanca que circulaba por calle Lamadrid y un auto Peugeot 208 que transitaba por calle Paso de los Patos en dirección al sur, donde hay un disco Pare que regula esa intersección.