Quién es el hombre que no superó la alcoholemia y atropelló a cinco mujeres que peregrinaban hacia una iglesia

Por suerte, las mujeres se encuentran fuera de peligro luego de recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el accidente.

No superó la alcoholemia y atropelló a cinco mujeres

Las autoridades ni las fuentes judiciales han difundido públicamente la identidad (nombre y apellido) del motociclista involucrado en el accidente.

El conductor de la moto fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras conocerse el resultado del test, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del episodio.

Accidente en Salta: cómo fuero los hechos

Las cinco mujeres formaban parte de los miles de peregrinos que durante estos días recorren distintos puntos de Salta para participar de las celebraciones religiosas en honor a los santos patronos.

Muchas de las personas que participan de la peregrinación recorren largas distancias a pie y transitan por rutas provinciales y nacionales para llegar hasta la capital de Salta.

Este año, las autoridades dispusieron una aplicación para registrar los recorridos y brindar información sobre los puntos de asistencia destinados a quienes participan de la movilización religiosa.

Sin embargo, las mujeres atropelladas no figuraban en ese sistema debido a que habían iniciado el trayecto de manera independiente. Por esa razón, tampoco contaban con el esquema preventivo de acompañamiento policial previsto para los grupos de peregrinos que circulan por las rutas.

Tras el accidente, las autoridades recomendaron extremar las precauciones tanto a quienes realizan la peregrinación como a los conductores que circulan por las zonas utilizadas por los caminantes.