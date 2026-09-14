Cinco mujeres que peregrinaban hacia la Catedral Basílica de Salta fueron atropelladas por un hombre que circulaba alcoholizado y en moto durante la madrugada de este domingo. El motociclista no superó el test de alcoholemia tras el accidente y hoy por hoy la indignación es total.
Quién es el hombre que no superó la alcoholemia y atropelló a cinco mujeres que peregrinaban hacia una iglesia
El conductor, que dio positivo en alcoholemia, atropelló a cinco mujeres peregrinas que se dirigían en grupo rumbo a una catedral
El accidente ocurrió cerca de las 5 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes. Las mujeres habían partido desde Apolinario Saravia y se trasladaban en un grupo reducido hacia la capital de Salta para participar de la Peregrinación del Milagro.
Tras el accidente, dos de las peregrinas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de Salta.
Por suerte, las mujeres se encuentran fuera de peligro luego de recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el accidente.
No superó la alcoholemia y atropelló a cinco mujeres
Las autoridades ni las fuentes judiciales han difundido públicamente la identidad (nombre y apellido) del motociclista involucrado en el accidente.
El conductor de la moto fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras conocerse el resultado del test, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del episodio.
Accidente en Salta: cómo fuero los hechos
Las cinco mujeres formaban parte de los miles de peregrinos que durante estos días recorren distintos puntos de Salta para participar de las celebraciones religiosas en honor a los santos patronos.
Muchas de las personas que participan de la peregrinación recorren largas distancias a pie y transitan por rutas provinciales y nacionales para llegar hasta la capital de Salta.
Este año, las autoridades dispusieron una aplicación para registrar los recorridos y brindar información sobre los puntos de asistencia destinados a quienes participan de la movilización religiosa.
Sin embargo, las mujeres atropelladas no figuraban en ese sistema debido a que habían iniciado el trayecto de manera independiente. Por esa razón, tampoco contaban con el esquema preventivo de acompañamiento policial previsto para los grupos de peregrinos que circulan por las rutas.
Tras el accidente, las autoridades recomendaron extremar las precauciones tanto a quienes realizan la peregrinación como a los conductores que circulan por las zonas utilizadas por los caminantes.
En pocas palabras
- Atropello a peregrinas: Cinco mujeres que se dirigían a la Catedral de Salta fueron embestidas por un motociclista alcoholizado.
- Control de alcoholemia: El conductor superó el límite permitido (0,53 g/l) y quedó detenido a disposición de la Justicia.
- Estado de las víctimas: Las peregrinas, que se encuentran fuera de peligro, fueron trasladadas a hospitales de General Güemes y Salta.