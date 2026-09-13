Un joven de 17 años prendió fuego a su novia de 24 y le provocó severas quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho luego de ser atacada por su pareja, en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia, Tucumán.
Un joven de 17 años prendió fuego a su novia de 24
Un joven de 17 años prendió fuego a su novia de 24 y le provocó severas quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho
De acuerdo con la reconstrucción inicial del caso, la pareja había regresado de una fiesta de 15 cuando comenzó una discusión que estaría vinculada con celos.
En ese contexto, el adolescente habría amenazado a la joven con quemarle la ropa y finalmente le provocó las lesiones.
Tras el ataque, el agresor escapó por el fondo de la vivienda antes de que llegaran los efectivos policiales.
El joven ya fue identificado y era intensamente buscado por la Policía.
El aviso ingresó al Centro de Monitoreo Municipal de Banda del Río Salí, desde donde se activó el protocolo de emergencia y se coordinó la intervención de la Policía, el Sistema de Alertas BRS y el SIE 911.
Efectivos de la Comisaría de Lastenia llegaron al domicilio, asistieron a la víctima, resguardaron la escena y solicitaron una ambulancia. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital del Este Eva Perón.
Los médicos determinaron que presentaba quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes de su cuerpo. Pese a la gravedad del ataque, informaron que se encuentra fuera de peligro.
El hecho fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género, que dispuso las primeras medidas y ordenó remitir las actuaciones a la unidad fiscal correspondiente para avanzar con la investigación.
Por razones judiciales y debido a que uno de los involucrados es menor de edad, no se difundieron las identidades.
El caso volvió a poner en evidencia la gravedad de los episodios de violencia de género y la necesidad de contar con respuestas rápidas ante situaciones de riesgo.
Desde el municipio de Banda del Río Salí señalaron que el Sistema de Alertas BRS permitió articular la asistencia en los primeros minutos posteriores al ataque.
La herramienta permite activar un pedido de auxilio inmediato y establecer contacto con los equipos de emergencia cuando una persona se encuentra ante una situación de peligro.
Fuente: elcontextotucuman.com
En pocas palabras
- Joven prendió fuego: un adolescente de 17 años provocó severas quemaduras a su novia de 24.
- Ataque en Tucumán: el hecho ocurrió en Lastenia, luego de una discusión presuntamente por celos.
- Estado de la víctima: la joven fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro, mientras el agresor es buscado.