Día Mundial de la Prevención del Suicidio: por qué escuchar a tiempo puede salvar vidas

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, las cifras oficiales del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) encendieron las alarmas: en lo que va de 2026, Mendoza ya registra 523 intentos de suicidio, superando los 499 casos de 2024 y los 440 de 2025. Este fenómeno se enmarca en un contexto nacional donde las tentativas aumentaron un 70,65% respecto al promedio de los últimos cuatro años, afectando de manera marcada a la población adolescente.
Alarma por la suba de tentativas en la provincia
En comunicación con radio Nihuil, la Lic. Claudia Motta, psicóloga a cargo del Programa Provincial de Abordaje a la Problemática del Suicidio y excoordinadora de la Línea 148 de Salud Mental, analizó el funcionamiento del sistema de contención pública y remarcó el cambio de enfoque social: “Es muy importante empezar a visibilizar la problemática y cuáles son las líneas de acceso para el apoyo a la persona que sufre, que puede estar en una crisis de padecimiento psíquico y que puede pedir ayuda”.
Estadísticas del 148, horarios críticos y "Código Rojo"
La Línea 148 (Opción 0) recibe diariamente entre 20 y 30 llamadas vinculadas a crisis de salud mental. La mayor concentración de demanda se registra durante la noche y la madrugada: entre las 20 y las 3, con un repunte alrededor de las 6. Según explicó la especialista en el aire de radio Nihuil, la suba de contactos responde a una mayor difusión del servicio y a que "cada vez hay menos estigma vinculado a pedir ayuda".
Las intervenciones telefónicas en situaciones de crisis se extienden entre 1 hora y 1 hora y media, a cargo de equipos de guardia con al menos dos operadores en simultáneo. Al iniciar, se solicitan datos de ubicación y un teléfono alternativo por seguridad. Si se evalúa un riesgo alto como desesperanza severa, planificación o intoxicación, se activa el protocolo de "Código Rojo": mientras un profesional mantiene la contención verbal, el otro articula con el 911 para despachar auxilio con perspectiva de salud mental y trasladar a la persona a la guardia de un hospital general.
Derribar mitos y cómo acompañar sin juzgar
Durante la charla, Motta hizo hincapié en la necesidad de derribar falsas creencias populares sobre el abordaje de estas situaciones: "Vamos derribando el mito de que si preguntamos sobre idea suicida, en realidad le estamos dando una idea; es todo lo contrario, la persona se alivia". Asimismo, desmintió que las expresiones de sufrimiento sean un mero "llamado de atención" y enfatizó que toda manifestación debe tomarse con seriedad.
Respecto al rol del entorno cercano, la profesional recomendó no ofrecer frases simplistas ni apelar a la culpa o confrontación: "No le vamos a decir 'vos tenés que estar bien con todo lo que tenés, hacelo por tu familia'. No le vamos a dar consejos ni subestimar la expresión. Tampoco hay que decirle '¿No pensás en nadie, solamente en vos?'. No la confrontemos, es una persona que está sufriendo". Finalmente, recordó que para niños y adolescentes hasta 18 años está disponible la Línea 102, y que ante un riesgo inminente en el lugar se debe llamar directamente al 911.
En pocas palabras
- Suba de tentativas: Mendoza registra 523 intentos de suicidio en 2026, superando años anteriores y marcando un aumento nacional del 70,65% en adolescentes.
- Línea 148: recibe 20-30 llamadas diarias por crisis de salud mental, con picos nocturnos; la psicóloga Claudia Motta destaca la importancia de pedir ayuda y la reducción del estigma.
- Protocolo de emergencia: ante riesgo alto, se activa el "Código Rojo" para contención verbal y asistencia del 911 con perspectiva de salud mental, derivando a hospitales.