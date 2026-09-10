Día Mundial de la Prevención del Suicidio: por qué escuchar a tiempo puede salvar vidas

Las intervenciones telefónicas en situaciones de crisis se extienden entre 1 hora y 1 hora y media, a cargo de equipos de guardia con al menos dos operadores en simultáneo. Al iniciar, se solicitan datos de ubicación y un teléfono alternativo por seguridad. Si se evalúa un riesgo alto como desesperanza severa, planificación o intoxicación, se activa el protocolo de "Código Rojo": mientras un profesional mantiene la contención verbal, el otro articula con el 911 para despachar auxilio con perspectiva de salud mental y trasladar a la persona a la guardia de un hospital general.

Para la contención de niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años, la provincia cuenta con el canal de atención especializado de la Línea 102.

Derribar mitos y cómo acompañar sin juzgar

Durante la charla, Motta hizo hincapié en la necesidad de derribar falsas creencias populares sobre el abordaje de estas situaciones: "Vamos derribando el mito de que si preguntamos sobre idea suicida, en realidad le estamos dando una idea; es todo lo contrario, la persona se alivia". Asimismo, desmintió que las expresiones de sufrimiento sean un mero "llamado de atención" y enfatizó que toda manifestación debe tomarse con seriedad.

Los datos del SISA reflejan una suba de intentos en Mendoza durante 2026, siguiendo una tendencia con fuerte impacto en la población joven.

Respecto al rol del entorno cercano, la profesional recomendó no ofrecer frases simplistas ni apelar a la culpa o confrontación: "No le vamos a decir 'vos tenés que estar bien con todo lo que tenés, hacelo por tu familia'. No le vamos a dar consejos ni subestimar la expresión. Tampoco hay que decirle '¿No pensás en nadie, solamente en vos?'. No la confrontemos, es una persona que está sufriendo". Finalmente, recordó que para niños y adolescentes hasta 18 años está disponible la Línea 102, y que ante un riesgo inminente en el lugar se debe llamar directamente al 911.