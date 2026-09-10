El comisario que investigó la desaparición de Loan aseguró que sabe cuál fue el destino del nene de 5 años

La hipótesis del ex comisario

Durante su intervención, Maciel le habló directamente a la madre del niño. "Voy a seguir lo que me respecta para saber qué pasó con su hijo. Yo hasta ahora no le pude cumplir lo que le prometí aquel 13 de junio", sostuvo. Luego, brindó su versión sobre los hechos y aseguró que el menor resultó atropellado.

El acusado explicó que, según su análisis de las pruebas, los responsables levantaron a la víctima tras el accidente. Negó rotundamente cualquier conocimiento previo sobre la maniobra. "¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir un atropellamiento y posterior levantamiento y ocultamiento de un cuerpo?", argumentó en su defensa.