El comisario que investigó la desaparición de Loan aseguró que sabe cuál fue el destino del nene de 5 años

El juicio por la desaparición de Loan Peña presentó una jornada atípica con la declaración del ex comisario Walter Maciel. El tribunal adelantó su testimonio debido a problemas de agenda del juzgado. Durante la audiencia, el exoficial prometió colaborar con la Justicia. "Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo", afirmó frente a los jueces.
La hipótesis del ex comisario
Durante su intervención, Maciel le habló directamente a la madre del niño. "Voy a seguir lo que me respecta para saber qué pasó con su hijo. Yo hasta ahora no le pude cumplir lo que le prometí aquel 13 de junio", sostuvo. Luego, brindó su versión sobre los hechos y aseguró que el menor resultó atropellado.
El acusado explicó que, según su análisis de las pruebas, los responsables levantaron a la víctima tras el accidente. Negó rotundamente cualquier conocimiento previo sobre la maniobra. "¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir un atropellamiento y posterior levantamiento y ocultamiento de un cuerpo?", argumentó en su defensa.
La responsabilidad del entorno
En otra parte de su relato, el imputado culpó a Victoria Caillava, Carlos Pérez y Laudelina Peña. Según su postura, la tía del menor desvió la investigación al plantar la zapatilla en el lodo. "La que desvió la investigación fue Laudelina Peña. Esta mujer tenía una participación activa vendiendo humo", sentenció con dureza.
Maciel cuestionó los cambios en los testimonios del círculo cercano de la víctima. Pidió a los padres que exijan respuestas a su propia familia. "Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña", concluyó el acusado, remarcando que el secuestro inicial de los vehículos aportó pruebas claves al caso.
En pocas palabras
- Ex comisario Maciel: declaró en el juicio y afirmó que Loan Danilo Peña fue atropellado.
- Hipótesis del acusado: sostiene que los responsables ocultaron al niño tras un accidente y apuntó a tres implicados.
- Colaboración con la Justicia: Maciel prometió cooperar para esclarecer el destino del menor desaparecido.