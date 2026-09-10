El Niño: Mendoza, San Juan y San Luis trazaron un mapa de riesgo de inundaciones

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, encabezó el encuentro entre referentes de Cuyo para acordar una agenda en conjunto por El Niño. Ministerio de Seguridad.

Mapas de riesgo y censo de la población vulnerable

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, detalló que Defensa Civil provincial trabaja junto con los municipios en la elaboración y actualización de mapas de riesgo para identificar las zonas más expuestas a inundaciones, además del relevamiento de espacios previstos como centros de evacuación.

"Estamos trabajando en mapas de riesgo para saber cuáles son las zonas que podrían verse afectadas. Con los municipios ya hicimos relevamientos para conocer qué tienen, qué necesitan y qué es lo que hay que hacer", explicó.

El esquema de respuesta se organiza bajo el principio de subsidiariedad del Sinagir: la primera respuesta corresponde al municipio; si sus capacidades son superadas, interviene la provincia; y cuando se requiere asistencia adicional, se solicita apoyo de Nación. "Queremos tener todo preparado y trabajar con una lógica de comando unificado", afirmó Santiago Hardie, quien también citó el antecedente de las inundaciones en Bahía Blanca como parte del aprendizaje incorporado a la planificación regional.

Trabajadores municipales realizan la limpieza de canales y cauces ante la amenaza de lluvias intensas e inundaciones. Municipalidad de Maipú.

Con ese marco de coordinación ya en marcha, los municipios del Gran Mendoza pusieron primera: cada uno viene desplegando, en paralelo, sus propios protocolos y obras preventivas. Además de la limpieza de canales, comienza otro punto sensible: los relevamientos de la población con viviendas precarias y en zonas de riesgo.

Luján de Cuyo: un plan en 4 ejes

El municipio presentó su Plan Municipal de Preparación ante Eventos Climáticos Extremos, estructurado en 4 líneas de trabajo:

Coordinación, monitoreo y respuesta (COEM): fortalecimiento del Centro de Operaciones de Emergencias Municipal, integrado con el Centro de Monitoreo Municipal, la Policía de Mendoza y reuniones técnicas con AEMSA.

fortalecimiento del Centro de Operaciones de Emergencias Municipal, integrado con el Centro de Monitoreo Municipal, la Policía de Mendoza y reuniones técnicas con AEMSA. Infraestructura hidráulica municipal: limpieza y mantenimiento preventivo de cunetas, acequias, alcantarillas, badenes y cauces, clave porque durante tormentas intensas muchas calles funcionan como "calles-canal" y deben permanecer despejadas.

limpieza y mantenimiento preventivo de cunetas, acequias, alcantarillas, badenes y cauces, clave porque durante tormentas intensas muchas calles funcionan como "calles-canal" y deben permanecer despejadas. Control de microbasurales y obstáculos urbanos: detección y retiro de residuos voluminosos, autos abandonados y otros elementos que puedan obstruir desagües y cauces.

detección y retiro de residuos voluminosos, autos abandonados y otros elementos que puedan obstruir desagües y cauces. Gestión preventiva del arbolado público: inspección y mantenimiento con criterio técnico y aval profesional.

Luján de Cuyo trabaja en acciones para mitigar los efectos de El Niño. Municipalidad de Luján de Cuyo.

Las Heras: protocolo unificado

Esta semana, el municipio reunió a sus áreas técnicas y operativas junto con las evaluaciones de Defensa Civil para avanzar en un Protocolo de Acción unificado, con la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia como socia en el diseño del documento. Uno de los puntos fuertes es la difusión de información relevante en tiempo real para los vecinos.

La provincia identifica al pedemonte como una de las zonas más críticas de toda la región metropolitana, porque lo que ocurre ahí repercute directamente aguas abajo sobre la red de canales y acequias del Gran Mendoza.

Maipú: cauces despejados y arbolado bajo control

El municipio intensificó la limpieza del canal Pescara en articulación con el Departamento General de Irrigación y la Dirección de Hidráulica provincial. Sumó maquinaria -3 palas articuladas, una topadora oruga, camiones livianos, recolectores y 2 camiones desobstructores- y ya retiró 160 toneladas de residuos de acequias y cruces de descarga de agua.

A eso se suma el trabajo sobre el arbolado público: tras declarar la emergencia en la materia, el municipio relevó 7.500 ejemplares que requerían intervención y ya trabajó sobre 5.490, para reducir riesgos ante tormentas y ráfagas fuertes.

Desde el municipio, que comanda Matías Stevanato, señalaron que Desarrollo Social también comenzó un relevamiento de los vecinos que viven en las zonas de mayor riesgo para trabajar en la prevención y su evacuación ante la emergencia.

Limpieza del canal Papagayos.

Ciudad de Mendoza: la basura en vía pública, el otro frente

Buena parte de su territorio de la Ciudad de Mendoza incluye tramos de canales y una porción del piedemonte, por donde escurre el agua de toda la cuenca hacia el resto del Gran Mendoza. Ahí, la limpieza de residuos en vía pública no es solo una cuestión de higiene urbana, sino un factor que puede agravar anegamientos si esos residuos terminan obstruyendo bocas de tormenta y canales.

Según el informe técnico de gestión de la Secretaría de Servicios Públicos, sobre un total de 284 incidentes registrados a través de la Línea 147, el 72,54% corresponde a "retiro de residuos varios en vía pública" (206 casos), muy por encima de los reclamos por recolección domiciliaria (78 casos, el 27,46% restante). El área asegura un nivel de atención e inspección del 88,38% sobre el total de los reclamos ingresados.

Ese volumen de residuos sueltos en la calle es, justamente, el tipo de material que otros municipios buscan controlar de manera preventiva: en Luján de Cuyo, por ejemplo, el control de microbasurales apunta específicamente a evitar que ese tipo de obstáculos termine taponando desagües y cauces durante una tormenta.

Preocupación por las construcciones clandestinas

El foco en el pedemonte no es nuevo. Según datos de la Dirección General de Catastro difundidos por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, entre 2003 y 2023 se levantaron 18.729.775 m² de edificaciones clandestinas en el Gran Mendoza, buena parte en zonas de peligrosidad aluvional.

Para regular esa expansión, en 2022 se sancionó la Ley 9414, que zonifica el pedemonte en áreas de baja, media y alta peligrosidad aluvional, restringe la urbanización en los sectores de mayor riesgo y exige obras de mitigación en las zonas intermedias.

El dato, difundido en febrero de 2025 tras una inundación repentina en Maipú, expone el problema estructural que se repite en los protocolos que hoy activan los municipios: la infraestructura de contención puede reforzarse, pero buena parte del riesgo depende de qué tan ordenada -o desordenada- siga la ocupación del territorio en las próximas décadas.

Coordinación frente a El Niño

“La preparación no evita los problemas cuando los sucesos son complejos, pero permite dar soluciones mucho más eficientes y efectivas. Es importante que la población sepa que Nación, las provincias y los municipios se están preparando y trabajando de manera coordinada”, afirmó Hardie sobre el cierre de la actividad que incluyo a autoridades de salud; el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, el subdirector ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello; el director nacional de Operaciones y Logística de la AFE, Martín Guerra; el director de Prevención y Gestión de Emergencias de San Luis, Gustavo Javier Albornoz, y el director de Protección Civil de San Juan, Diego Morales.

Estuvieron presentes representantes de organismos científico-técnicos, áreas provinciales y nacionales, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina, junto con organismos vinculados a infraestructura, recursos hídricos y gestión de emergencias.