Súper Niño en Mendoza: cuándo y dónde se esperan las fuertes tormentas y un pedido que llegó para cada familia

Todos en Mendoza estamos hablando de lo mismo. Es que la provincia se prepara para una temporada climática especialmente exigente por las intensas tormentas que se vienen en un marco de preocupación nacional. El "Súper Niño" llegaría con mucha fuerza y lo mejor es estar preparados.
En ese contexto, el Gobierno, junto con intendentes, Defensa Civil y la Dirección de Hidráulica, pusieron en marcha un Plan Integral de Prevención y Alerta Temprana ante las proyecciones para los próximos meses.
Según especialistas del SMN, un incremento atípico de la temperatura del Océano Pacífico favorecerá un mayor ingreso de humedad hacia la región de Cuyo. En el llano mendocino, esto podría traducirse en más de 100 días con eventos de inestabilidad y tormentas severas. Todo eso en los próximos 8 meses.
La temporada crítica comenzaría en septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027. La mayor actividad se espera desde noviembre y diciembre y durante todo el verano, con lluvias torrenciales en períodos breves, actividad eléctrica y hasta posibilidad de granizo.
Las zonas de Mendoza con mayor riesgo por el Súper Niño
Está bueno destacar que la geografía provincial hace que el impacto no sea igual en todos los sectores:
- En el piedemonte del Gran Mendoza, que comprende Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Capital, existe una alta vulnerabilidad frente a bajadas repentinas de agua y barro por los zanjones aluvionales.
- En sectores bajos de Guaymallén, Maipú y la zona Este, el principal problema será el drenaje lento, con posibilidad de anegamientos urbanos e inundaciones prolongadas.
- En el sur, San Rafael y General Alvear estarán expuestos a tormentas fuertes y episodios recurrentes de granizo sobre zonas cultivadas.
- En tanto, la Alta Montaña y el corredor de la Ruta Nacional 7 presentan riesgo de aludes, deslaves y cortes de circulación por la saturación del suelo y la combinación de nevadas y lluvias intensas.
Qué recomiendan Defensa Civil y las autoridades a las familias
Las autoridades pidieron mantener limpias acequias y cunetas y remarcaron que no deben arrojarse restos de poda, escombros ni residuos, debido a que las obstrucciones favorecen las inundaciones.
También recomiendan:
- Revisar techos
- Canaletas
- Desagües
- Asegurar chapas y estructuras ante posibles ráfagas
- Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio a pilas, agua, botiquín, documentos protegidos y cargador portátil.
- Si el agua ingresa a una vivienda, se debe cortar la electricidad desde la llave térmica general y cerrar el gas.
- Durante un temporal, las autoridades piden no cruzar calles o badenes inundados, evitar árboles y tendidos eléctricos y conducir con precaución.
Los especialistas también advierten sobre un posible aumento de los caudales de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel por la acumulación de nieve cordillerana durante el invierno y el posterior deshielo, además de condiciones favorables para la proliferación del mosquito del dengue por el agua estancada.
Para emergencias están disponibles el 911 y el 103, mientras que se recomienda seguir los avisos del SMN y Defensa Civil Mendoza.
En pocas palabras
- Súper Niño: Mendoza se prepara para una temporada de intensas lluvias y tormentas severas, con un plan integral de prevención.
- Pronóstico: se esperan más de 100 días de inestabilidad entre septiembre de 2026 y abril de 2027, con mayor actividad en verano.
- Recomendaciones: autoridades piden limpiar acequias, revisar techos y preparar kits de emergencia ante posibles anegamientos y aludes.