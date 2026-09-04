Súper Niño en Mendoza: cuándo y dónde se esperan las fuertes tormentas y un pedido que llegó para cada familia

Las intensas lluvias se instarlarían en toda Argentina entre septiembre de 2026 y abril de 2027. Imagen ilustrativa.

La temporada crítica comenzaría en septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027. La mayor actividad se espera desde noviembre y diciembre y durante todo el verano, con lluvias torrenciales en períodos breves, actividad eléctrica y hasta posibilidad de granizo.

Las zonas de Mendoza con mayor riesgo por el Súper Niño

Está bueno destacar que la geografía provincial hace que el impacto no sea igual en todos los sectores:

En el piedemonte del Gran Mendoza , que comprende Las Heras , Luján de Cuyo , Godoy Cruz y Capital , existe una alta vulnerabilidad frente a bajadas repentinas de agua y barro por los zanjones aluvionales.

, que comprende , , y , existe una alta vulnerabilidad frente a bajadas repentinas de y barro por los zanjones aluvionales. En sectores bajos de Guaymallén , Maipú y la zona Este , el principal problema será el drenaje lento, con posibilidad de anegamientos urbanos e inundaciones prolongadas.

, y la , el principal problema será el lento, con posibilidad de anegamientos urbanos e inundaciones prolongadas. En el sur, San Rafael y General Alvear estarán expuestos a tormentas fuertes y episodios recurrentes de granizo sobre zonas cultivadas.

y estarán expuestos a tormentas fuertes y episodios recurrentes de granizo sobre zonas cultivadas. En tanto, la Alta Montaña y el corredor de la Ruta Nacional 7 presentan riesgo de aludes, deslaves y cortes de circulación por la saturación del suelo y la combinación de nevadas y lluvias intensas.

Argentina deberá soportar las embestidas climáticas del "Súper Niño" y Mendoza no es la excepción. Imagen ilustrativa.

Qué recomiendan Defensa Civil y las autoridades a las familias

Las autoridades pidieron mantener limpias acequias y cunetas y remarcaron que no deben arrojarse restos de poda, escombros ni residuos, debido a que las obstrucciones favorecen las inundaciones.

También recomiendan:

Revisar techos

Canaletas

Desagües

Asegurar chapas y estructuras ante posibles ráfagas

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio a pilas, agua, botiquín, documentos protegidos y cargador portátil.

Si el agua ingresa a una vivienda, se debe cortar la electricidad desde la llave térmica general y cerrar el gas.

Durante un temporal, las autoridades piden no cruzar calles o badenes inundados, evitar árboles y tendidos eléctricos y conducir con precaución.

En Mendoza podría llover más de 100 veces en 8 meses. Imagen ilustrativa.

Los especialistas también advierten sobre un posible aumento de los caudales de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel por la acumulación de nieve cordillerana durante el invierno y el posterior deshielo, además de condiciones favorables para la proliferación del mosquito del dengue por el agua estancada.

Para emergencias están disponibles el 911 y el 103, mientras que se recomienda seguir los avisos del SMN y Defensa Civil Mendoza.