El Súper Niño amenaza a Mendoza: cuáles son las zonas de mayor riesgo ante las intensas lluvias

La provincia se prepara para lluvias extremas y grandes crecidas. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

¿Cuáles son las zonas de la provincia con mayor riesgo de inundaciones?

A diferencia de otros puntos del país o del mundo, Mendoza cuenta con presas de regulación como el Dique Potrerillos, preparadas en volumen y aliviaderos para soportar grandes crecidas aluvionales.

"El Dique Potrerillos está preparado en volumen y en aliviadero para soportar justamente esa crecida que es del orden de 1800 m³/s. El río Mendoza en promedio trae 50 m³/s, una crecida de estas son de otros niveles de órdenes", dijo Toledo.

No obstante, el principal desafío para la temporada radica en la combinación de lluvias intensas con el deshielo inusual de la alta montaña.

Además, existen diversos antecedentes históricos que sirven de referencia para analizar esta situación. Por ejemplo, en los períodos 1982-1983 y 1997-1998, la provincia ya experimentó fenómenos de El Niño de gran magnitud con crecidas excepcionales que generaron serios daños.

Las zonas de la provincia con mayor riesgo de inundación son:

El Piedemonte y el área urbana central: el sector norte del piedemonte cuenta con presas aluvionales que encauzan el flujo. Sin embargo, en zonas como la Plaza Independencia o el microcentro, la acumulación de agua en la vía pública responderá al diseño propio del drenaje urbano.

Canales: en Mendoza , los sistemas de desagüe pluvial funcionan de manera superficial. Durante tormentas de entre 20 y 30 milímetros, las calles actúan como verdaderos canales de evacuación, alcanzando niveles de agua de 20 a 30 centímetros. Este comportamiento es normal en el esquema hidráulico local.

El Este del Gran Mendoza (Guaymallén y Luján de Cuyo): las áreas ubicadas en la parte más baja de la cuenca urbana, como los sectores históricamente agrícolas o de fincas en el este de Guaymallén, serán las más propensas a sufrir inundaciones prolongadas y acumulación de agua por mayor tiempo.

El Piedemonte es una de las zonas de la provincia con más riesgo de inundación. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Ante el inicio del período de tormentas, se aconseja evitar la circulación peatonal y vehicular durante las lluvias copiosas, mantener limpias las acequias y no arrojar residuos en las calles son medidas fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los colectores aluvionales y prevenir accidentes.