El dato del Super Niño que ya es un hecho y que preocupa a los meteorólogos

La advertencia de los especialistas para los próximos meses

El dato que causa mayor inquietud en la comunidad científica no es solo el número en sí, sino la época del año en que se produce. Estos máximos absolutos se registraron durante el invierno del hemisferio sur, una estación en la que las aguas del Pacífico suelen estar lejos de su punto de mayor temperatura.

En la franja clave de seguimiento del Pacífico ecuatorial (Niño 3.4), la temperatura del agua viene marcando récords mensuales seguidos durante junio, julio y agosto. En episodios anteriores, como el gran evento de 2015-2016, el pico máximo de calor recién se alcanzó hacia finales de noviembre.

Los modelos de pronóstico anticipan que la anomalía térmica en el Pacífico podría llegar a +3,5 °C hacia finales de 2026. De confirmarse esa evolución, el fenómeno superará en intensidad al Súper El Niño de 2015-2016 y se convertirá en el más fuerte de los registros históricos, liberando volúmenes de calor a la atmósfera capaces de romper marcas de temperatura en el aire durante todo 2027.