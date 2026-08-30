Los mares del planeta registraron en agosto de 2026 su temperatura más alta desde que existen mediciones satelitales globales. Reportes independientes de la NOAA de Estados Unidos y del servicio europeo Copernicus confirmaron que la superficie del océano superó los récords que se habían fijado a principios de 2024, impulsada por el avance acelerado de El Niño en el Pacífico ecuatorial.
El dato del Super Niño que ya es un hecho y que preocupa a los meteorólogos
Los registros de agosto confirman que la superficie del océano alcanzó la temperatura más alta de la historia moderna, en pleno invierno y antes de llegar al pico térmico del fenómeno.
Las cifras del récord en la superficie marina
El salto térmico quedó expuesto en las dos bases de datos climáticos más importantes del mundo, que monitorean la franja oceánica entre los 60°S y los 60°N:
- Copernicus (ERA5): Midió el 22 de agosto un promedio diario de 21,10 °C, el valor más alto registrado desde 1979.
- NOAA (OISST): Detectó su punto máximo el 23 de agosto con 21,24 °C, utilizando datos de satélites, barcos y boyas procesados desde 1981.
La ligera diferencia de fechas responde a las distintas metodologías de medición entre ambos organismos, pero la conclusión es idéntica: la superficie del mar atraviesa su momento más caliente en casi medio siglo.
La advertencia de los especialistas para los próximos meses
El dato que causa mayor inquietud en la comunidad científica no es solo el número en sí, sino la época del año en que se produce. Estos máximos absolutos se registraron durante el invierno del hemisferio sur, una estación en la que las aguas del Pacífico suelen estar lejos de su punto de mayor temperatura.
En la franja clave de seguimiento del Pacífico ecuatorial (Niño 3.4), la temperatura del agua viene marcando récords mensuales seguidos durante junio, julio y agosto. En episodios anteriores, como el gran evento de 2015-2016, el pico máximo de calor recién se alcanzó hacia finales de noviembre.
Los modelos de pronóstico anticipan que la anomalía térmica en el Pacífico podría llegar a +3,5 °C hacia finales de 2026. De confirmarse esa evolución, el fenómeno superará en intensidad al Súper El Niño de 2015-2016 y se convertirá en el más fuerte de los registros históricos, liberando volúmenes de calor a la atmósfera capaces de romper marcas de temperatura en el aire durante todo 2027.
En pocas palabras
- Temperaturas Récord: Los océanos registraron en agosto de 2026 la temperatura superficial más alta desde que existen mediciones globales.
- Preocupación Científica: El récord se alcanzó en pleno invierno del hemisferio sur, anticipando un fenómeno de El Niño que podría ser el más fuerte de la historia.
- Pronósticos Agresivos: Se espera que la anomalía térmica en el Pacífico supere los +3,5 °C, liberando calor a la atmósfera y rompiendo récords en 2027.