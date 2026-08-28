Efectos sobre el clima global

Las alteraciones atmosféricas modifican los patrones de precipitaciones en distintos continentes. Sudamérica experimenta sequías en el norte junto con inundaciones severas en la región sur. Diferentes partes de Asia o Australia enfrentan un alto riesgo de incendios forestales por la falta de lluvias. América del Norte suele registrar inviernos más suaves en el extremo norte o tormentas intensas en los estados sureños.

La formación de tormentas tropicales también cambia de manera significativa. Los fuertes vientos cortantes en el océano Atlántico suelen desarmar los huracanes en desarrollo durante una fase cálida. Sin embargo, en el Pacífico asiático, los tifones disponen de un mayor espacio para recorrer el mar abierto. La gran distancia les permite acumular humedad, volviéndose mucho más destructivos antes de tocar tierra firme.

El vínculo con el calentamiento climático

Distintos modelos meteorológicos anticipan una anomalía oceánica superior a los eventos históricos de 1998, 2016 o 2024. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señala un aumento en la intensidad de las anomalías térmicas desde el año 1950. Los debates sobre la influencia del calentamiento global sobre el ciclo natural continúan activos en la comunidad académica. Al respecto, un artículo del New York Times consultó a dieciséis expertos durante el mes de junio de 2026.

Ocho de los profesionales entrevistados señalaron que "ven pruebas convincentes de que el cambio climático probablemente esté aumentando la intensidad de los eventos de El Niño". Los investigadores analizan constantemente cómo la temperatura basal del Pacífico modifica los ciclos climáticos. A pesar de las variaciones naturales a lo largo de milenios, el calentamiento provocado por la actividad humana sigue siendo el factor fundamental de las altas temperaturas globales.