El planeta atraviesa una fase oceánica que los científicos catalogan como excepcional. Un evento sin precedentes del fenómeno El Niño comenzó en junio. Las previsiones indican que las condiciones actuales se extenderán hasta 2027. Las alteraciones meteorológicas resultantes afectan a miles de millones de personas a nivel global.
Por qué los científicos piensan que el súper El Niño podría cambiar el clima del mundo para siempre
Los científicos advierten que el fenómeno alterará el clima global, amenazando con quebrar múltiples récords térmicos
Lo que observan los científicos
En condiciones neutrales, los vientos alisios soplan de este a oeste. Dicho movimiento empuja aguas cálidas desde Sudamérica hacia Asia, permitiendo aflorar corrientes frías ricas en nutrientes frente a las costas sudamericanas. Durante El Niño, los vientos se debilitan o invierten su curso localmente. Las aguas cálidas regresan hacia el continente americano, suprimiendo las corrientes frías oceánicas.
El ciclo conocido como Oscilación del Sur abarca también una fase fría llamada La Niña. Ambas etapas modifican las temperaturas de manera temporal. Un incremento de un grado en la región central del Pacífico suele asociarse con un aumento de 0,1 grados en el promedio térmico mundial. Dichos cambios de temperatura fomentan la ruptura de récords anuales de calor a nivel planetario.
Efectos sobre el clima global
Las alteraciones atmosféricas modifican los patrones de precipitaciones en distintos continentes. Sudamérica experimenta sequías en el norte junto con inundaciones severas en la región sur. Diferentes partes de Asia o Australia enfrentan un alto riesgo de incendios forestales por la falta de lluvias. América del Norte suele registrar inviernos más suaves en el extremo norte o tormentas intensas en los estados sureños.
La formación de tormentas tropicales también cambia de manera significativa. Los fuertes vientos cortantes en el océano Atlántico suelen desarmar los huracanes en desarrollo durante una fase cálida. Sin embargo, en el Pacífico asiático, los tifones disponen de un mayor espacio para recorrer el mar abierto. La gran distancia les permite acumular humedad, volviéndose mucho más destructivos antes de tocar tierra firme.
El vínculo con el calentamiento climático
Distintos modelos meteorológicos anticipan una anomalía oceánica superior a los eventos históricos de 1998, 2016 o 2024. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señala un aumento en la intensidad de las anomalías térmicas desde el año 1950. Los debates sobre la influencia del calentamiento global sobre el ciclo natural continúan activos en la comunidad académica. Al respecto, un artículo del New York Times consultó a dieciséis expertos durante el mes de junio de 2026.
Ocho de los profesionales entrevistados señalaron que "ven pruebas convincentes de que el cambio climático probablemente esté aumentando la intensidad de los eventos de El Niño". Los investigadores analizan constantemente cómo la temperatura basal del Pacífico modifica los ciclos climáticos. A pesar de las variaciones naturales a lo largo de milenios, el calentamiento provocado por la actividad humana sigue siendo el factor fundamental de las altas temperaturas globales.
En pocas palabras
- El Niño excepcional: científicos alertan que el fenómeno actual alterará el clima global, rompiendo récords térmicos.
- Impacto climático: se esperan sequías, inundaciones, incendios forestales y tormentas tropicales más destructivas.
- Calentamiento global: expertos debaten la influencia del cambio climático en la intensidad creciente de estos eventos oceánicos.