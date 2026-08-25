Los científicos midieron la temperatura del mar y descubrieron algo inquietante en medio del súper El Niño

Alarma de los científicos

El margen de la nueva marca resulta pequeño. Sin embargo, el momento del año genera especial preocupación. Las temperaturas marinas mundiales suelen alcanzar su punto máximo anual durante marzo o abril. Dicho periodo corresponde al final del verano en el hemisferio sur, la región con mayor superficie oceánica del planeta. Los registros actuales de agosto resultan inusuales.

El agua oceánica ya presenta un calor extremo mientras el evento natural de El Niño todavía está lejos de su máximo esperado. El fenómeno lleva aguas inusualmente cálidas a la superficie del Pacífico tropical central u oriental. Una zona tan amplia con aguas calientes genera un aumento general en el promedio global.

Los expertos esperan un fortalecimiento continuo hasta la Navidad. Las previsiones advierten sobre un evento histórico. "El hecho de romper récords ahora funciona como un indicador temprano de lo fuerte que se está volviendo El Niño", señaló Jeremy Grist, investigador del Centro Nacional de Oceanografía en Southampton. El especialista sumó que en condiciones normales cabría esperar un nuevo récord para principios de 2027.

Calor extremo

El súper El Niño tiene a los científicos y al mundo en alerta.

El calentamiento abarca zonas alejadas de la influencia directa del Pacífico. Las aguas del Reino Unido o Europa también registran anomalías térmicas. El Canal de la Mancha occidental experimenta condiciones de ola de calor marino casi continuas desde hace más de tres años. Los registros alcanzaron siete grados por encima de lo normal durante julio. Tim Smyth, director científico del Laboratorio Marino de Plymouth, calificó la situación como "sin precedentes".

Los mares del mundo absorben más del 90 por ciento del calor excesivo atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Smyth destacó que los datos más recientes refuerzan una tendencia preocupante al alza. Las aguas superficiales cálidas alimentan el clima extremo al proporcionar humedad extra o energía a las tormentas. Las aguas dilatadas por el calor también aumentan los niveles marinos, con el consiguiente riesgo de inundaciones costeras.

El aumento en la frecuencia de las olas de calor oceánicas resulta devastador para hábitats marinos como los arrecifes de coral. Samantha Burgess concluyó que dichas condiciones "ejercen una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas marinos o las comunidades dependientes de ellos".