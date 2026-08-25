La Luna se teñirá de rojo en un impactante fenómeno astronómico que se verá en Argentina

Este alineamiento perfecto provocará que la sombra de nuestro planeta cubra progresivamente el disco lunar, alcanzando su punto máximo cerca de la 1:13 de la madrugada.

En ese preciso instante, aproximadamente el 93% de la superficie de la Luna quedará sumergida en la zona más oscura de la umbra, generando el característico y tan esperado tono rojizo o cobrizo conocido popularmente como "Luna de sangre".

Este fenómeno no representa ningún tipo de peligro para la visión.

A diferencia de los eclipses de sol, este tipo de fenómeno astronómico no representa ningún tipo de peligro para la visión humana, por lo que se podrá disfrutar de manera completamente segura a simple vista y sin necesidad de utilizar instrumentos de protección complejos o filtros especiales.

Los especialistas detallan que el particular color rojo se debe a la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, filtrando los tonos azulados y permitiendo que los matices cálidos alcancen la superficie lunar.

Los mejores puntos de observación y recomendaciones clave

Para apreciar esta maravilla en todo su esplendor, los expertos aconsejan buscar espacios abiertos que cuenten con un horizonte despejado.

El cronograma oficial iniciará a las 22:24 del jueves con el ingreso en la penumbra, mientras que la etapa visible comenzará pasadas las 23:33. El gran cierre del proceso completo se dará cerca de las 4:02 de la mañana, coronando una noche inolvidable para los amantes de la astronomía.