El polo sur de la Luna: la nueva meta estratégica de la NASA en la carrera espacial

La Luna servirá como laboratorio para perfeccionar técnicas de exploración y uso de recursos.

Planes de la NASA: bases, energía y misiones Artemis

La NASA eligió esta región como el emplazamiento de su futura base lunar, que incluiría un reactor nuclear para garantizar electricidad constante. Sin embargo, aún existen incógnitas: cuánta agua hay, en qué estado se encuentra y qué materiales podrían estar mezclados con ella.

El programa Artemis, que prevé dos misiones tripuladas en 2028, será clave para resolver estas dudas y estudiar las dos zonas del polo sur:

Una con iluminación prolongada , ideal para energía solar.

, ideal para energía solar. Otra con sombra permanente, donde se conservan agua y volátiles.

Desafíos extremos en el polo sur lunar

Los volátiles, como el agua, solo sobreviven donde nunca da el Sol. En esos cráteres, las temperaturas alcanzan los –203 °C, funcionando como un congelador natural. Este hielo podría revelar el origen del agua en el sistema solar interior y aportar información que la tectónica y el clima han borrado en la Tierra.

Pero las condiciones también presentan desafíos: la noche lunar dura dos semanas terrestres, generando un entorno hostil para astronautas y materiales.

Bleacher señaló que la Luna es el laboratorio perfecto para preparar misiones más lejanas. «Hay técnicas de exploración clave que necesitamos perfeccionar antes de enviar astronautas a Marte», afirmó. Aprender a usar los recursos disponibles será esencial para misiones sostenibles. «Explorar está en la naturaleza humana», concluyó.