El polo sur de la Luna: la nueva meta estratégica de la NASA en la carrera espacial

La nueva carrera espacial ya no busca solo regresar a la Luna, sino establecer presencia permanente. En ese escenario, el polo sur lunar se convirtió en el destino más codiciado por la NASA, debido a sus cráteres en sombra perpetua que podrían conservar agua helada, un recurso esencial para sostener misiones humanas y futuras colonias, informó EFE.
El polo sur lunar: un recurso estratégico para la NASA
La región del polo sur de la Luna alberga cráteres donde el Sol nunca ilumina por completo, creando zonas de sombra permanente que podrían conservar agua helada desde hace miles de millones de años. «El Sol nunca sale ni se pone del todo, sino que roza el horizonte», explicó a EFE Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.
El agua es clave para el consumo humano, la producción de oxígeno y la generación de combustible, lo que convierte al polo sur en un punto estratégico para misiones prolongadas y futuras bases lunares.
Planes de la NASA: bases, energía y misiones Artemis
La NASA eligió esta región como el emplazamiento de su futura base lunar, que incluiría un reactor nuclear para garantizar electricidad constante. Sin embargo, aún existen incógnitas: cuánta agua hay, en qué estado se encuentra y qué materiales podrían estar mezclados con ella.
El programa Artemis, que prevé dos misiones tripuladas en 2028, será clave para resolver estas dudas y estudiar las dos zonas del polo sur:
- Una con iluminación prolongada, ideal para energía solar.
- Otra con sombra permanente, donde se conservan agua y volátiles.
Desafíos extremos en el polo sur lunar
Los volátiles, como el agua, solo sobreviven donde nunca da el Sol. En esos cráteres, las temperaturas alcanzan los –203 °C, funcionando como un congelador natural. Este hielo podría revelar el origen del agua en el sistema solar interior y aportar información que la tectónica y el clima han borrado en la Tierra.
Pero las condiciones también presentan desafíos: la noche lunar dura dos semanas terrestres, generando un entorno hostil para astronautas y materiales.
Bleacher señaló que la Luna es el laboratorio perfecto para preparar misiones más lejanas. «Hay técnicas de exploración clave que necesitamos perfeccionar antes de enviar astronautas a Marte», afirmó. Aprender a usar los recursos disponibles será esencial para misiones sostenibles. «Explorar está en la naturaleza humana», concluyó.
En pocas palabras
- Polo sur lunar: objetivo estratégico de la NASA por su potencial de agua helada en cráteres.
- Programa Artemis: dos misiones en 2028 explorarán zonas de iluminación y sombra para misiones permanentes.
- Preparación para Marte: la Luna servirá como laboratorio para perfeccionar técnicas de exploración y uso de recursos.