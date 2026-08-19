Una decisión fatal de un segundo que destruyó a dos familias: "Fue como chocar contra una pared"

Del otro lado, las primeras en morir fueron Rosario y Juana. Su mamá Ariadna falleció este martes. Martín Tillar, en tanto, lucha por su vida. Si sobrevive, le quedará la parte de enfrentar lo ocurrido. Su pareja, Florencia Bettalemmi sufrió algunas fracturas.

"Fue como chocar contra una pared"

Por ahora, la Policía y Tránsito de Maipú lograron reconstruir gran parte de lo que fue el accidente. Según lo expuesto por la periodista de Diario UNO Rosana Villegas, al salir del callejón hacia la Ruta 60, el conductor del Peugeot de modelo antiguo giró a la derecha, en sentido hacia el este, presumiblemente a baja velocidad. Al mismo tiempo, Tillar pasó a un vehículo que iba adelante y se encontró de frente con el Peugeot 504, chocando ambos de frente, quedando los dos vehículos destrozados.

"El choque fue letal porque la camioneta que habría venido muy rápido colisionó con el auto que iba saliendo de un callejón a muy baja velocidad. Es como si hubiera chocado con una pared", le explicaron a la periodista desde el Ministerio de Seguridad. Aún faltan dos aspectos: si el Peugeot tenía luces y si Tillar tenía permitido sobrepasar al otro vehículo en ese tramo.

El dolor de las dos familias

Andrés Masó es el padre de Juana y Rosario y era el marido de Ariadna. Antes del fallecimiento de esta última, el comerciante le había dedicado un mensaje a sus hijas en el que mostraba varias fotos de ellas.

"Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos. Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón", escribió el hombre, que en pocas horas se quedó sin la mayor parte de su familia.

En tanto, Oscar Fernández, la otra víctima fatal del accidente, también tenía familia: una esposa, dos hijas y un hijo. Trabajaba en la viña y los fines de semana era árbitro. Para su sepelio, la familia debió solicitar ayuda económica, ya que es muy humilde.