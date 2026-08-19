Una decisión fatal de un segundo que destruyó a dos familias: "Fue como chocar contra una pared"

Fue una decisión de un segundo. Martín Omar Tillar nunca imaginó que al sobrepasar a un vehículo en la Ruta 60 se encontraría con otro conductor que acababa de meterse a la misma ruta en su vehículo. Fue un segundo. Pero ese segundo causó un accidente que costó 4 vidas y el sufrimiento de 2 familias.
Eran las 20.30 del domingo cuando la camioneta Volkswagen T-Cross, conducida por Martín Tillar viajaba de este a oeste por la Ruta 60 a la altura de Fray Luis Beltrán. Con él viajaba su hermana, Ariadna Tillar, y las dos hijas de ella: Rosario Masó Tillar (19) y Juana Masó Tillar (20). Las tres, al parecer iban en el asiento de atrás. De copiloto viajaba la pareja del conductor: Florencia Bettalemmi.
Poco antes de llegar al callejón Pillerbo, Tillar se encontró con otro vehículo que viajaba en su misma dirección a menor velocidad. Decidió sobrepasarlo. Fue una mala decisión. Desde el callejón, un autómovil Peugeot 504 al mando de Oscar Fernández Mercau acababa de doblar. Ambos vehículos chocaron de frente. El conductor del segundo auto falleció poco después a causa de las heridas.
Del otro lado, las primeras en morir fueron Rosario y Juana. Su mamá Ariadna falleció este martes. Martín Tillar, en tanto, lucha por su vida. Si sobrevive, le quedará la parte de enfrentar lo ocurrido. Su pareja, Florencia Bettalemmi sufrió algunas fracturas.
"Fue como chocar contra una pared"
Por ahora, la Policía y Tránsito de Maipú lograron reconstruir gran parte de lo que fue el accidente. Según lo expuesto por la periodista de Diario UNO Rosana Villegas, al salir del callejón hacia la Ruta 60, el conductor del Peugeot de modelo antiguo giró a la derecha, en sentido hacia el este, presumiblemente a baja velocidad. Al mismo tiempo, Tillar pasó a un vehículo que iba adelante y se encontró de frente con el Peugeot 504, chocando ambos de frente, quedando los dos vehículos destrozados.
"El choque fue letal porque la camioneta que habría venido muy rápido colisionó con el auto que iba saliendo de un callejón a muy baja velocidad. Es como si hubiera chocado con una pared", le explicaron a la periodista desde el Ministerio de Seguridad. Aún faltan dos aspectos: si el Peugeot tenía luces y si Tillar tenía permitido sobrepasar al otro vehículo en ese tramo.
El dolor de las dos familias
Andrés Masó es el padre de Juana y Rosario y era el marido de Ariadna. Antes del fallecimiento de esta última, el comerciante le había dedicado un mensaje a sus hijas en el que mostraba varias fotos de ellas.
"Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos. Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón", escribió el hombre, que en pocas horas se quedó sin la mayor parte de su familia.
En tanto, Oscar Fernández, la otra víctima fatal del accidente, también tenía familia: una esposa, dos hijas y un hijo. Trabajaba en la viña y los fines de semana era árbitro. Para su sepelio, la familia debió solicitar ayuda económica, ya que es muy humilde.
En pocas palabras
- Tragedia vial: un despiste y choque frontal en la Ruta 60 provocó cuatro muertes, incluyendo dos hermanas y su madre.
- Fatal decisión: el conductor, Martín Tillar, intentó sobrepasar un vehículo y colisionó de frente con otro auto que salía de un callejón.
- Duelo y recuperación: las familias de las víctimas fatales, Andrés Masó y Oscar Fernández, atraviesan un profundo dolor mientras Tillar lucha por su vida.