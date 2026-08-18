Martín Tillar (52) permanece internado en el Hospital Lagomaggiore luego de ser uno de los protagonistas del fatal accidente de Maipú en donde murieron sus dos sobrinas, Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), su hermana y madre de las chicas, Ariadna Tillar (54), y Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), el árbitro de fútbol que conducía el segundo vehículo involucrado en el choque.
Quién es Martín Tillar, el conductor del VW y tío de las chicas que fallecieron en el accidente de Maipú
El tío de las hermanas Juana y Rosario Masó y hermano de Ariadna Tillar, la madre de las chicas que también murió en las últimas horas, permanece internado en grave estado
Tillar, el conductor de la VW T-Cross, se encuentra alojado en ese centro asistencial en grave estado de salud, en tanto que en las últimas horas se confirmó la triste noticia de que su hermana Ariadna no pudo recuperarse en cuidados intensivos y falleció este martes en el Hospital Perrupato.
Quién es Martín Tillar, el conductor del VW y tío de las chicas que fallecieron en el accidente de Maipú
Martín Tillar conducía uno de los autos siniestrados en el mortal accidente de Maipú.
- es contador público y permanece internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore
- manejaba la T-Cross que impactó frontalmente con el 504
- es el tío de Juana y Rosario Masó Tillar y hermano de Ariadna, madre de las chicas fallecidas
- estas tres mujeres, y el conductor del Peugeot, murieron en el incidente vial
Cómo ocurrió el trágico accidente de la Ruta 60, en Maipú
Tillar conducía la camioneta VW T-Cross este domingo por la ruta 60 a la altura de la Variante Palmira, en Fray Luis Beltrán. Con él iban a bordo su hermana Ariadna y sus sobrinas Juana y Rosario Masó.
En una maniobra de sobrepaso, Tillar chocó de frente contra un Peugeot 504 que circulaba en dirección contraria. Producto del impacto, el tío de las chicas resultó gravemente herido mientras que Fernández, el conductor del Peugeot, falleció minutos después.
Hasta este martes, cuatro de los seis ocupantes de los vehículos involucrados murieron por el trágico accidente de Maipú.
En pocas palabras
- Martín Tillar: El tío de las hermanas fallecidas permanece internado en grave estado.
- Familia afectada: Su hermana y madre de las jóvenes también murió tras el siniestro vial.
- Accidente fatal: El conductor de la VW T-Cross chocó de frente contra un Peugeot 504 en la Ruta 60.