es contador público y permanece internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore

manejaba la T-Cross que impactó frontalmente con el 504

es el tío de Juana y Rosario Masó Tillar y hermano de Ariadna, madre de las chicas fallecidas

estas tres mujeres, y el conductor del Peugeot, murieron en el incidente vial

Quién es Martín Tillar, el conductor del VW y tío de las chicas que fallecieron en el accidente de Maipú.

Cómo ocurrió el trágico accidente de la Ruta 60, en Maipú

Tillar conducía la camioneta VW T-Cross este domingo por la ruta 60 a la altura de la Variante Palmira, en Fray Luis Beltrán. Con él iban a bordo su hermana Ariadna y sus sobrinas Juana y Rosario Masó.

En una maniobra de sobrepaso, Tillar chocó de frente contra un Peugeot 504 que circulaba en dirección contraria. Producto del impacto, el tío de las chicas resultó gravemente herido mientras que Fernández, el conductor del Peugeot, falleció minutos después.

Hasta este martes, cuatro de los seis ocupantes de los vehículos involucrados murieron por el trágico accidente de Maipú.