Un jurado popular declaró culpable a Omar Poblete (36), que fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su concuñada, Morena Bissotto, de 22 años, y la tentativa de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de la bebé de ella.
Fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la concuñada en Maipú
Omar Poblete fue declarado culpable y condenado por el crimen de Morena Bissotto, la concuñada, y la tentativa de homicidio de la bebé de ella
Tras escuchar el veredicto, Poblete agachó la cabeza y miró al piso con gesto adusto.
Ocurrió en 2024 en Padre Vera 575, Maipú. Poblete atacó a las víctimas a cuchilladas. Se justificó alegando que reaccionó así porque había consumido cocaína. Para la Fiscalía de Homicidios y los abogados de la familia de las víctimas se trató de un femicidio. Eran vecinos ya que las casas de ambos están en el mismo terreno.
La decisión del jurado popular se conoció este viernes a las 16.50, al cierre del juicio por jurado que se desarrolló en el Polo Judicial durante la semana. El proceso fue conducido por la jueza penal María Belén Salido, quien impuso la pena de prisión perpetua al culpable.
El femicida vuelve a la Penitenciaría Provincial
Omar Poblete volvió a la Penitenciaría provincial -donde está alojado desde el comienzo del proceso penal- y comenzó a cumplir la pena de prisión perpetua.
Tras la deliberación secreta que comenzó a las 13.40, los integrantes del jurado popular declararon culpable a Omar Poblete del delito de femicidio en perjuicio de Morena Bissotto.
Así lo había planteado el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, en los alegatos de clausura de este viernes por la mañana.
"Omar Poblete tenía una posición asimétrica y desigual respecto de la víctima", había explicado el magistrado al jurado popular para justificar la calificación legal de femicidio y pedir que Poblete sea declarado culpable de ese delito más el de tentativa de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de la beba de ella.
La postura fue acompañada por Susana Soleti, abogada que asistió a la familia de las víctimas en nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Mariana Silvestri, defensora oficial, apuntó a desbaratar la teoría del femicidio. Aseguró que Omar Poblete "no mató a Morena Bissotto por su condición de mujer, sino porque la cocaína y la adrenalina lo llevaron a actuar así, apuñalándola 50 veces".
En pocas palabras
- Condena: Omar Poblete fue sentenciado a prisión perpetua por el femicidio de su concuñada, Morena Bissotto, y tentativa de homicidio de la beba de ella.
- Juicio: Un jurado popular lo declaró culpable tras un debate en el Polo Judicial de Mendoza.
- Hechos: El crimen ocurrió en Maipú en 2024, donde Poblete atacó a las víctimas con un cuchillo.