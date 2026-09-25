Fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la concuñada en Maipú

En pleno juicio por jurado, Omar Poblete dialoga con la defensora oficial Mariana Silvestri.

La decisión del jurado popular se conoció este viernes a las 16.50, al cierre del juicio por jurado que se desarrolló en el Polo Judicial durante la semana. El proceso fue conducido por la jueza penal María Belén Salido, quien impuso la pena de prisión perpetua al culpable.

El femicida vuelve a la Penitenciaría Provincial

Omar Poblete volvió a la Penitenciaría provincial -donde está alojado desde el comienzo del proceso penal- y comenzó a cumplir la pena de prisión perpetua.

Tras la deliberación secreta que comenzó a las 13.40, los integrantes del jurado popular declararon culpable a Omar Poblete del delito de femicidio en perjuicio de Morena Bissotto.

Morena Bissotto fue asesinada por Omar Poblete el 12 de septiembre de 2024 en su casa de Maipú.

Así lo había planteado el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, en los alegatos de clausura de este viernes por la mañana.

"Omar Poblete tenía una posición asimétrica y desigual respecto de la víctima", había explicado el magistrado al jurado popular para justificar la calificación legal de femicidio y pedir que Poblete sea declarado culpable de ese delito más el de tentativa de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de la beba de ella.

La postura fue acompañada por Susana Soleti, abogada que asistió a la familia de las víctimas en nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Mariana Silvestri, defensora oficial, apuntó a desbaratar la teoría del femicidio. Aseguró que Omar Poblete "no mató a Morena Bissotto por su condición de mujer, sino porque la cocaína y la adrenalina lo llevaron a actuar así, apuñalándola 50 veces".