Este viernes finalizará el juicio que definirá la pena que recibirá Omar Poblete (36) por el crimen de su concuñada, Morena Bissotto (22), ocurrido en Maipú hace 2 años. La discusión cenital en el debate es definir si se trató de un homicidio simple o de un femicidio, lo que en la práctica cambia drásticamente la condena que recibirá. La jornada comenzó con las conclusiones finales de las partes.
Crimen de Morena Bissotto: "El asesino era Superman y ¿quién le discute a Superman?"
Este viernes se conocerá la sentencia contra Omar Poblete por el crimen de Morena Bissotto y las heridas que sufrió su bebé de casi 2 años
El jefe fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, planteó en su alegato final que "para un femicidio no hace falta que haya antecedentes de violencia de género. Puede ser el primer acto y, muchas veces, es el último acto de vida para la víctima. Omar Poblete tenía una posición asimétrica y desigual".
Respecto a la explicación de Omar Poblete sobre que cometió el crimen porque había consumido cocaína, contrapuso que "no se trató de un chispazo. Fue la manifestación más brutal de la violencia de género potenciada por las drogas. Él era Superman y ¿quién le discute a Superman? ¿Superman admite que alguien lo contradiga? Pretendió imponer la superioridad de los hombres sobre las mujeres. No admite el cuestionamiento de una mujer".
En la misma sintonía alegó la abogada de las víctimas, Susana Soleti. Ambas partes le pidieron al jurado popular un veredicto de culpabilidad por femicidio y tentativa de homicidio agravado por alevosía -por las puñaladas que recibió la hija de Morena Bissotto-. En ese caso, la jueza Belén Salido lo condenará a prisión perpetua.
La teoría defensiva sobre el crimen
Los defensores oficiales Mariana Silvestri insistieron en su alegato con que no hubo violencia de género, sino que fue un homicidio simple: "No se probó la superioridad física de Omar Poblete hacia Morena Bissotto. Es un hecho inentendible e injustificables, pero explicable".
"Obvio que fue violento, absurdo y absolutamente reprochable. Pero no se pudo determinar qué fue lo que activó a Omar Poblete. Una pelea tonta le activó una reacción tan desmedida y la mató a Morena Bissotto de manera repetitiva. No lo hizo porque la despreciaba como mujer, lo hizo porque la cocaína y la adrenalina del momento le hizo repetir las puñaladas 50 veces. Hubiera sido Morena o cualquier otra persona, no hace falta que fuera mujer u hombre", plantearon.
El crimen en Maipú
Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.
En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.
La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.
Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.
En pocas palabras
- Juicio a Omar Poblete: se definirá la pena por el crimen de Morena Bissotto y las heridas a su bebé.
- Discusión central: determinar si el hecho fue homicidio simple o femicidio, con implicancias en la condena.
- Teorías: fiscalía argumenta femicidio y violencia de género; defensa sostiene homicidio simple influenciado por drogas.