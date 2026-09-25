Crimen de Morena Bissotto: "El asesino era Superman y ¿quién le discute a Superman?"

Omar Poblete arriesga una pena de prisión perpetua por el crimen. Foto: Prensa Poder Judicial.

En la misma sintonía alegó la abogada de las víctimas, Susana Soleti. Ambas partes le pidieron al jurado popular un veredicto de culpabilidad por femicidio y tentativa de homicidio agravado por alevosía -por las puñaladas que recibió la hija de Morena Bissotto-. En ese caso, la jueza Belén Salido lo condenará a prisión perpetua.

La teoría defensiva sobre el crimen

Los defensores oficiales Mariana Silvestri insistieron en su alegato con que no hubo violencia de género, sino que fue un homicidio simple: "No se probó la superioridad física de Omar Poblete hacia Morena Bissotto. Es un hecho inentendible e injustificables, pero explicable".

"Obvio que fue violento, absurdo y absolutamente reprochable. Pero no se pudo determinar qué fue lo que activó a Omar Poblete. Una pelea tonta le activó una reacción tan desmedida y la mató a Morena Bissotto de manera repetitiva. No lo hizo porque la despreciaba como mujer, lo hizo porque la cocaína y la adrenalina del momento le hizo repetir las puñaladas 50 veces. Hubiera sido Morena o cualquier otra persona, no hace falta que fuera mujer u hombre", plantearon.

El crimen en Maipú

Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.

En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.

La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.

Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.