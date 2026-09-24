Desde aquella mañana de septiembre de 2024 en que Morena Bissotto (22) y su hija de 2 años fueron apuñaladas, el autor del hecho de sangre en Maipú no ha hablado. Al menos oficialmente, Omar Poblete (36) no dio una versión sobre el crimen de su concuñada. Pero ese silencio se rompió este jueves en una de las últimas jornadas del juicio en su contra.
El asesino de Morena Bissotto habló del crimen por primera vez: "No sé cuál fue el motivo para que yo reaccionara así"
Omar Poblete recordó una breve discusión previa, pero aseguró no acordarse del momento en que cometió el crimen
El chofer, que se tambalea entre una pena de prisión perpetua por femicidio y de entre 8 y 25 años por homicidio simple, brindó su versión sobre el hecho tras haber escuchado todos los testigos del juicio. Primero se dirigió a los padres de Morena Bissotto y les pidió perdón: "Entiendo el daño que causé, que es irremediable. Pero necesitaba pedirles perdón porque la pérdida es irremplazable".
Omar Poblete se refirió a su adicción a la cocaína como un factor clave en el crimen: "En ese momento estaba mal. La droga me llevó a perder muchas cosas, a cometer este hecho. No lo planeé, no lo tenía pensado. Yo no salí a quitarle la vida a nadie, no tengo nada contra las mujeres. Tengo 2 hijas y mi madre". En ese sentido, implícitamente buscó descartar el agravante del femicidio.
Los detalles del día del crimen
Sobre el día en que Morena Bissotto y su bebé fueron atacadas, Omar Poblete aseguró que la noche anterior había llegado a su casa -en el mismo predio donde vivía la víctima- y su pareja "se enojó mucho por mi estado. Me dijo que no se podía seguir así. Me quedé toda la noche en el baño consumiendo".
A la mañana, cuando su pareja se había retirado para llevar a sus hijas al jardín, Omar Poblete salió y se encontró con su concuñada Morena Bissotto en una galería de la propiedad. "Me dijo si no me daba vergüenza por el estado que tenía, si no pensaba en mis hijos, en la plata que gastaba. Yo le dije que no se metiera".
"En ese momento no sé que me pueda haber dicho ella o cuál fue el desencadenante para que yo reaccionara así. No sé de dónde salió el arma blanca. Cuando entré en razón de vuelta es porque siento que de atrás Lucía me llamaba y me decía '¿qué hiciste?'. Cuando miro para adelante, veo a Morena tendida toda llena de sangre", declaró el autor del crimen.
Con la declaración de Omar Poblete finalizó la etapa testimonial del juicio. Está previsto que este viernes se reanude el debate con los alegatos finales de las partes y la deliberación del jurado popular. La discusión se centrará en si se trató de un homicidio simple -de 8 a 25 años de cárcel- o si se contempla el agravante de violencia de género -prisión perpetua-.
El crimen en Maipú
Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.
En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.
La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.
Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.
En pocas palabras
- El asesino de Morena Bissotto: Omar Poblete habló por primera vez en el juicio, pidió perdón y alegó que la droga fue el motivo de sus actos.
- Contexto del femicidio: el hombre está acusado de matar a su concuñada, Morena Bissotto, y herir a su bebé en Maipú, argumentando que actuó bajo efectos de la cocaína.
- Versión del acusado: Omar Poblete detalló el día del crimen, asegurando que no lo planeó y que reaccionó de forma impulsiva tras una discusión.