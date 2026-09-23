La ciudad cordobesa de Río Cuarto se encuentra conmocionada tras un brutal crimen que ocurrió a la vista de todos, con total crudeza. Un joven de 22 años fue ejecutado cuando estaba tirado en el piso, recibió casi una docena de disparos y el asesinato fue filmado por testigos presenciales del hecho.
Lo ejecutaron en el piso y el crimen fue filmado por testigos
Un joven de 22 años fue acribillado de 11 disparos y detuvieron a una mujer y a otros dos hombres acusados de participar en el crimen
El joven de 22 años fue asesinado de 11 disparos en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y la Policía de la provincia logró detener a una mujer y a otros dos hombres acusados de participar en el crimen.
La víctima fue identificada como Lautaro Figueroa. El chico falleció durante la madrugada del lunes pasado tras permanecer internado en el hospital San Antonio de Padua luego de ser acribillado a disparos.
El crimen en Río Cuarto que quedó filmado
El hecho ocurrió en avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, donde operadores de la Central de Monitoreo registraron el ataque y pidieron la ayuda de efectivos policiales, según informó el medio cordobés El Doce.
La Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, a cargo del magistrado Luciano Rodríguez, ordenó los arrestos de Brian Jesús Leonel, de 20 años, sindicado como el autor de los disparos -imputado ahora por homicidio agravado por el uso de arma de fuego-, y Jonathan Catastro, de 27, señalado por encubrimiento.
Durante un allanamiento llevado a cabo horas después del crimen, se concretó la detención de una tercera sospechosa, una joven de 22 años, al tiempo que se incautaron prendas de vestir, una motocicleta y un celular.
El crimen fue filmado por testigos que se encontraban en el lugar y se observa a un muchacho efectuar varias detonaciones contra el damnificado, quien estaba tirado en el suelo. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Departamental de Río Cuarto y se constató que los hombres tienen antecedentes.
En pocas palabras
- Crimen en Río Cuarto: un joven de 22 años fue asesinado de 11 disparos y el hecho fue filmado por testigos.
- Detenidos por el crimen: la policía arrestó a una mujer y a otros dos hombres como sospechosos del homicidio.
- Investigación en curso: se incautaron prendas, una moto y un celular; los detenidos tienen antecedentes.