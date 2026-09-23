Lo ejecutaron en el piso y el crimen fue filmado por testigos

Lautaro Figueroa, la víctima del crimen.

El crimen en Río Cuarto que quedó filmado

El hecho ocurrió en avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, donde operadores de la Central de Monitoreo registraron el ataque y pidieron la ayuda de efectivos policiales, según informó el medio cordobés El Doce.

La Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, a cargo del magistrado Luciano Rodríguez, ordenó los arrestos de Brian Jesús Leonel, de 20 años, sindicado como el autor de los disparos -imputado ahora por homicidio agravado por el uso de arma de fuego-, y Jonathan Catastro, de 27, señalado por encubrimiento.

Río Cuarto, deadly shooting after a fight. Lautaro Figueroa, 22, was shot during a confrontation early Sunday in Playa Bonita, along the Costanera Sur. Monitoring cameras detected the incident and police arrested two men, aged 20 and 27. Figueroa later died in hospital. The… — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) September 22, 2026

Durante un allanamiento llevado a cabo horas después del crimen, se concretó la detención de una tercera sospechosa, una joven de 22 años, al tiempo que se incautaron prendas de vestir, una motocicleta y un celular.

El crimen fue filmado por testigos que se encontraban en el lugar y se observa a un muchacho efectuar varias detonaciones contra el damnificado, quien estaba tirado en el suelo. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Departamental de Río Cuarto y se constató que los hombres tienen antecedentes.