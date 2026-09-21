Profesor y boxeador, el perfil del hombre víctima de un misterioso crimen en una plaza

El único detenido por el crimen del boxeador en Buenos Aires.

Horas después se logró la detención del principal acusado del crimen. Se trata de un joven de 25 años, quien tenía una mochila negra y en su interior hallaron un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Quién era Gonzalo Andueza, la víctima fatal del crimen

Según se presentaba en sus redes sociales, Gonzalo Andueza era boxing coach, personal trainer y preparador físico en el gimnasio Sparring Center, ubicado en el barrio de Almagro. Además, era publicista.

La víctima del crimen sufrió un disparo que terminó con su vida.

En su cuenta de Instagram publicaba diversos videos o imágenes entrenando boxeo en diferentes espacios, además de contenido con su familia y amigos.

Luego de que se conociera su crimen, colegas y alumnos lo despidieron en redes sociales: “Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos, apagaron tu vida. Justicia”. "Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza. Descansa en paz", expresaron desde la cuenta oficial del gimnasio.