¿El asesinato de una mujer siempre es un femicidio? El caso que resolverá un jurado popular

El crimen se produjo mientras la joven se encontraba en su habitación. Morena Bissotto intentó defenderse, pero sufrió un corte letal en el cuello. Posteriormente, el agresor atacó a la niña provocándole una herida en el mentón. Tras los gritos de auxilio, los vecinos alertaron a las autoridades y observaron al atacante huir por los techos; minutos después, la policía detuvo a Omar Poblete a pocas cuadras con la ropa ensangrentada, argumentando falsamente haber sido víctima de un robo.

La discusión sobre femicidio en el juicio por el crimen

Este lunes comenzó el juicio a cargo de un jurado popular, donde no se debatirá la autoría del crimen, sino su encuadre legal. La defensa oficial, encabezada por Mariana Silvestri, sostiene que Omar Poblete actuó bajo los efectos de la cocaína y sin antecedentes de violencia ni conflicto previo con la víctima. Argumenta que el ataque no ocurrió en un contexto de género y busca evitar la pena de prisión perpetua. En ese caso, la condena sería de entre 8 y 25 años de cárcel por homicidio simple.