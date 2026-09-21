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Crimen en Maipú

¿El asesinato de una mujer siempre es un femicidio? El caso que resolverá un jurado popular

La defensa de Omar Poblete sostiene que cometió el crimen de su concuñada pero no en un contexto de género y busca evitar la pena de prisión perpetua

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]

El 12 de septiembre se cumplieron 2 años del brutal ataque ocurrido en Maipú, Mendoza, donde Morena Bissotto, una joven de 22 años, fue asesinada a puñaladas y su bebé de un año y medio resultó herida. El agresor, identificado como Omar Facundo Poblete (36), era su concuñado y cometió el crimen tras ingresar a la vivienda aprovechando que la pareja de la víctima y su propio hermano se habían retirado.

El crimen se produjo mientras la joven se encontraba en su habitación. Morena Bissotto intentó defenderse, pero sufrió un corte letal en el cuello. Posteriormente, el agresor atacó a la niña provocándole una herida en el mentón. Tras los gritos de auxilio, los vecinos alertaron a las autoridades y observaron al atacante huir por los techos; minutos después, la policía detuvo a Omar Poblete a pocas cuadras con la ropa ensangrentada, argumentando falsamente haber sido víctima de un robo.

La discusión sobre femicidio en el juicio por el crimen

Este lunes comenzó el juicio a cargo de un jurado popular, donde no se debatirá la autoría del crimen, sino su encuadre legal. La defensa oficial, encabezada por Mariana Silvestri, sostiene que Omar Poblete actuó bajo los efectos de la cocaína y sin antecedentes de violencia ni conflicto previo con la víctima. Argumenta que el ataque no ocurrió en un contexto de género y busca evitar la pena de prisión perpetua. En ese caso, la condena sería de entre 8 y 25 años de cárcel por homicidio simple.

Por su parte, la fiscalía y la querella acusan a Omar Poblete de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- en el caso de Morena Bissotto, junto con la tentativa de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de la pequeña. De prosperar la postura acusatoria ante la jueza Belén Salido, el imputado recibirá la pena máxima establecida por el Código Penal.

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