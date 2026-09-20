El 12 de septiembre pasado se cumplieron 2 años del sangriento crimen de Morena Bissotto en Maipú. Ese día a la mañana, la joven de 22 años y su bebé fueron atacados y apuñalados por su concuñado, quien estaba bajo los efectos de la cocaína. Omar Facundo Poblete (36) será juzgado desde este lunes y tiene la pretensión de evitar una condena a prisión perpetua por femcidio.
Pasado de cocaína cometió el crimen de su concuñada, apuñaló a su bebé y busca probar que no fue femicidio
Este lunes comenzará el juicio por jurado que definirá la pena que recibirá Omar Poblete, el hombre que cometió el sangriento crimen en Maipú hace 2 años
Un jurado popular será el encargado de definir la situación del hombre. La discusión no se centrará en la autoría del hecho: Omar Poblete fue visto por testigos cuando escapó del lugar del crimen y fue atrapado a los pocos minutos con su remera ensangrentada -ver más abajo-.
La teoría de la defensora oficial Mariana Silvestri es que debe ser condenado, pero no bajo la calificación de femicidio: Omar Poblete y Morena Bissotto no eran pareja, no había problemas anteriores entre ellos, no había contexto de violencia de género. La línea de pensamiento en ese sentido es que si a le ponían a un hombre enfrente suyo, también lo hubiera atacado. No la mató por el hecho de ser mujer. Si prospera esa versión, evitará una condena a prisión perpetua.
En contraparte, el fiscal Oscar Malla y la abogada querellante Susana Soleti buscarán sostener el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y tentativa de homicidio agravado por alevosía -por apuñalar a la bebé-. En ese caso, la jueza Belén Salido lo condenará a la máxima pena que establece el Código Penal.
¿Femicidio en Maipú?
Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.
En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.
La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé de un año y medio y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.
Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.
En pocas palabras
- Juicio por jurado: inicia el proceso contra Omar Poblete por el crimen de su concuñada y la agresión a una bebé en Maipú.
- Defensa buscará evitar perpetua: se planteará que el ataque no fue femicidio, sino un crimen pasional sin contexto de género.
- Fiscalía y querella pedirán perpetua: se sostendrá la figura de homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio agravado por alevosía.