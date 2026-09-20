Pasado de cocaína cometió el crimen de su concuñada, apuñaló a su bebé y busca probar que no fue femicidio

Morena Bisotto, la víctima del crimen en Maipú.

En contraparte, el fiscal Oscar Malla y la abogada querellante Susana Soleti buscarán sostener el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y tentativa de homicidio agravado por alevosía -por apuñalar a la bebé-. En ese caso, la jueza Belén Salido lo condenará a la máxima pena que establece el Código Penal.

¿Femicidio en Maipú?

Morena Bissotto y Omar Poblete eran concuñados. Ambos vivían con sus respectivas parejas, hermanos entre sí, en un mismo terreno que tenía dos casas en calle Padre Vera al 575, en Maipú. Entre ellos no había antecedentes violentos, pero testigos relataron que el hombre tenía problemas por adicción a la cocaína.

En la mañana del 12 de septiembre de 2024, cerca de las 9, los hermanos se habían retirado de sus casas. Según la acusación, Omar Poblete aprovechó la situación para ingresar al otro domicilio y con un cuchillo de cocina atacó en reiteradas ocasiones a su concuñada que estaba acostada en la pieza.

Omar Poblete, el presunto autor del crimen en Maipú.

La joven intentó defenderse pero fue en vano ya que recibió una herida letal en el cuello. Luego de matarla, el agresor atacó a su bebé de un año y medio y le produjo un corte a la altura del mentón. Afortunadamente, no pudo concretar su crimen.

Vecinos advirtieron la situación tras los pedidos de auxilio de la víctima y hasta vieron cómo el asesino escapó por los techos. Omar Poblete fue atrapado a pocas cuadras del lugar del hecho, con su remera toda ensangrentada. A algunas personas les dijo que había sufrido un robo, para ocultar el crimen.