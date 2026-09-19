Creía que su hijo de dos años era el Anticristo, y tomó la peor decisión de todas

Corie Walsh, de 38 años, permanece acusada en Illinois de asfixiar a su hijo de dos años, Barrett, tras asegurar ante los agentes policiales que el pequeño era el demonio y el Anticristo. Según los documentos judiciales, un vecino encontró al menor colgado de una viga en el sótano e intentó reanimarlo sin éxito, debido a que el niño se encontraba frío y sin pulso.
El pequeño falleció poco después en el New Lenox Hospital a causa de una asfixia provocada por la compresión de una ligadura en el cuello. Walsh también recibió atención médica en un centro de salud local por cortes autoinfligidos en sus muñecas y muslos.
La defensa legal
La abogada Andrea Lyon sostuvo que los actos de la acusada respondieron a un cuadro psiquiátrico agudo. "Se trata de una tragedia para la familia Walsh, que está de luto por la pérdida del menor", declaró la letrada. Lyon añadió que la situación también representa un drama porque la propia acusada atravesaba un episodio psicótico al momento de los hechos.
A pesar de la gravedad de la acusación, el marido de Walsh y la madre de la imputada expresaron un respaldo total hacia ella. Ambos familiares se ausentaron de la audiencia de detención celebrada el 8 de septiembre debido a que coincidía con el funeral del pequeño. La fiscalía, por su parte, sostiene que la mujer también planeaba envenenarlo antes del desenlace fatal.
Un debate tras el crimen
Los registros del caso señalan que Walsh mostraba una intensa fijación por el juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres niños bajo alegatos de psicosis posparto. Walsh conversó sobre ese proceso judicial en un chat grupal hasta tres horas y media antes del hallazgo de la escena. Sin embargo, su defensora rechazó cualquier vínculo con un crimen de imitación, calificando dicha hipótesis como "sin fundamento y cruel", y remarcando que "no están correlacionados en absoluto, es solo accidental".
Eugene Roy, exjefe de detectives de la policía de Chicago, explicó que las defensas basadas en trastornos psiquiátricos rara vez prosperan en episodios con menores. "Es muy poco común; resulta más frecuente en casos de adultos", afirmó el especialista.
Roy puntualizó que hechos de tal notoriedad generan una fuerte demanda pública para que se resuelvan con prontitud: "Los casos de este tipo, con niños involucrados, por la publicidad y el dolor que provocan a la comunidad, son lo que llamamos 'heaters'. Hay un gran foco mediático sobre ellos, hay mucha atención y existen muchas exigencias para resolver el caso con rapidez".
En pocas palabras
- Madre acusa: Una mujer de Illinois asfixió a su hijo de dos años en el sótano, creyendo que era el Anticristo.
- Defensa psiquiátrica: La abogada argumenta que la mujer actuó en un severo episodio psicótico y la familia la apoya.
- Investigación fiscal: La fiscalía sostiene que la mujer también planeaba envenenarlo antes del desenlace fatal.