Creía que su hijo de dos años era el Anticristo, y tomó la peor decisión de todas

A pesar de la gravedad de la acusación, el marido de Walsh y la madre de la imputada expresaron un respaldo total hacia ella. Ambos familiares se ausentaron de la audiencia de detención celebrada el 8 de septiembre debido a que coincidía con el funeral del pequeño. La fiscalía, por su parte, sostiene que la mujer también planeaba envenenarlo antes del desenlace fatal.

Un debate tras el crimen

Los registros del caso señalan que Walsh mostraba una intensa fijación por el juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres niños bajo alegatos de psicosis posparto. Walsh conversó sobre ese proceso judicial en un chat grupal hasta tres horas y media antes del hallazgo de la escena. Sin embargo, su defensora rechazó cualquier vínculo con un crimen de imitación, calificando dicha hipótesis como "sin fundamento y cruel", y remarcando que "no están correlacionados en absoluto, es solo accidental".

Eugene Roy, exjefe de detectives de la policía de Chicago, explicó que las defensas basadas en trastornos psiquiátricos rara vez prosperan en episodios con menores. "Es muy poco común; resulta más frecuente en casos de adultos", afirmó el especialista.

Roy puntualizó que hechos de tal notoriedad generan una fuerte demanda pública para que se resuelvan con prontitud: "Los casos de este tipo, con niños involucrados, por la publicidad y el dolor que provocan a la comunidad, son lo que llamamos 'heaters'. Hay un gran foco mediático sobre ellos, hay mucha atención y existen muchas exigencias para resolver el caso con rapidez".