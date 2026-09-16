Video: una madre sanjuanina reta a su hijo porque se fue de gira; "te estás pasando de pato a ganso"

Lejos de aceptar el silencio como una opción válida, la mujer le dejó caer todo el peso de la autoridad maternal con una frase que resonó en cada rincón de la provincia y más allá: "Mientras vivas en esta casa me tenés que rendir cuentas". El audio, que rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las plataformas digitales, retrató con maestría y mucha gracia esa mezcla inconfundible de preocupación genuina, amor incondicional y ganas de agarrarlo del cuello.

El momento cumbre del retito llegó cuando la madre, buscando la metáfora perfecta para describir el evidente abuso de confianza del muchacho, lanzó la joya lingüística que conquistó a todos los usuarios: "Ya te estás pasando de pato a ganso vos". Con esa ocurrente frase, sintetizó la metamorfosis exprés de su hijo, quien pasó de ser un joven con permisos normales a convertirse en un ave migratoria que solo pisa el hogar familiar para respirar.