Lady Gaga ya es mamá: da la bienvenida a su primer bebé junto a su prometido Michael Polansky

Su sueño se concretó y la llegada del bebé fue confirmada por una fuente cercana a la pareja a la revista People. Aunque, la pareja decidió mantener en privado los datos del bebé, se cree que la cantante no realiza apariciones públicas desde hace un tiempo para mantener un bajo perfil respecto a su embarazo.

La historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky

Lady Gaga y Michael Polansky iniciaron su noviazgo en el año 2020, tras ser fotografiados juntos durante la celebración de Nochevieja en Las Vegas y posteriormente en la Super Bowl en Miami. Tras cuatro años de relación, la pareja anunció su compromiso en 2024.

El empresario logró convertirse en un pilar fundamental en la estabilidad emocional y profesional de la cantante. Además de incentivar su regreso a la música pop, construyó un estudio en su residencia y colaboró activamente en la creación de temas como Disease y en la concepción del álbum Mayhem.

Durante la entrega de los MTV Video Music Awards en 2025, la artista se refirió a él públicamente como "el amor de mi vida" y luego de una supuesta boda secreta, ambos inician la crianza de su hijo bajo la idea de permitirle ser su propia persona.