Lady Gaga ya es mamá: da la bienvenida a su primer bebé junto a su prometido Michael Polansky

La artista Lady Gaga, de 40 años, ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su prometido Michael Polansky. La pareja ya se encuentra disfrutando de los primeros días de esta nueva etapa familiar.
Algunas imágenes dejaron a la vista a la pareja junto al recién nacido mientras caminaban por el norte de California, aunque no se ha revelado la fecha exacta del nacimiento ni el nombre del bebé.
Lady Gaga cumplió su sueño y fue mamá
La artista había expresado públicamente en diversas ocasiones sus ganas de ser madre afirmando que convertirse en madre era su "próximo papel protagonista". Durante la promoción de su álbum Mayhem confesó que formar una familia constituía su "mayor ilusión".
Su sueño se concretó y la llegada del bebé fue confirmada por una fuente cercana a la pareja a la revista People. Aunque, la pareja decidió mantener en privado los datos del bebé, se cree que la cantante no realiza apariciones públicas desde hace un tiempo para mantener un bajo perfil respecto a su embarazo.
La historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky
Lady Gaga y Michael Polansky iniciaron su noviazgo en el año 2020, tras ser fotografiados juntos durante la celebración de Nochevieja en Las Vegas y posteriormente en la Super Bowl en Miami. Tras cuatro años de relación, la pareja anunció su compromiso en 2024.
El empresario logró convertirse en un pilar fundamental en la estabilidad emocional y profesional de la cantante. Además de incentivar su regreso a la música pop, construyó un estudio en su residencia y colaboró activamente en la creación de temas como Disease y en la concepción del álbum Mayhem.
Durante la entrega de los MTV Video Music Awards en 2025, la artista se refirió a él públicamente como "el amor de mi vida" y luego de una supuesta boda secreta, ambos inician la crianza de su hijo bajo la idea de permitirle ser su propia persona.
En pocas palabras
- Lady Gaga, mamá: La cantante dio a luz a su primer hijo junto a su prometido Michael Polansky.
- Sueño cumplido: La artista, que deseaba ser madre, fue vista con el recién nacido en el norte de California.
- Relación sólida: Gaga y Polansky, novios desde 2020, anunciaron su compromiso en 2024 y ahora crían a su hijo juntos.