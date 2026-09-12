De Felipe a Hermenegilda: los nombres más populares en Argentina, los menos y el que lleva 100 años sin uso

A la hora de elegir cómo llamar a un bebé, las modas cambian y los registros civiles del país dan cuenta de ello. A partir de las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los datos históricos de la herramienta Nombres por Década, es posible trazar un mapa claro de las preferencias actuales de los argentinos y de aquellos nombres que quedaron en el olvido.
La tendencia general revela una transformación profunda: las familias abandonaron masivamente las opciones compuestas y largas (como Juan Carlos o María del Carmen), así como las ligadas al santoral católico antiguo. En su lugar, ganan terreno las variantes melódicas, breves, con impronta europea o de proyección internacional.
Los nombres más elegidos hoy en Argentina y las tendencias que se imponen
Entre los varones, el ranking está encabezado por:
- Felipe, consolidado en el primer lugar general.
- Benjamín
- Mateo
- Gael (de crecimiento explosivo en el último tiempo).
- Bautista
- Valentín
Asimismo, se registró un fenómeno particular impulsado por los éxitos deportivos: los nombres Lionel, Enzo y Julián experimentaron un marcado ascenso debido al impacto cultural de la Selección Argentina campeona del mundo y de la "Scaloneta", el equipo nacional más querido de las últimas décadas.
Por el lado de las nenas:
- Olivia lidera cómodamente los listados de nacimientos.
- Isabella
- Valentina
- Emilia
Completan las elecciones preferidas Catalina y Emma, dos alternativas cortas que lograron desplazar por completo a las combinaciones tradicionales.
Los olvidados y el caso curioso del nombre extinto hace más de 100 años
El informe del Renaper revela además que en la Argentina existen alrededor de 29.000 nombres únicos; es decir, denominaciones que fueron inscriptas una sola vez en un siglo y jamás volvieron a figurar en un acta de nacimiento.
El caso de extinción más emblemático por cambio social o semántico es Lesbia. Durante las primeras décadas del siglo XX era visto como una opción poética de distinción literaria, en homenaje a la poetisa Safo de la isla de Lesbos. Sin embargo, tras la transformación del contexto lingüístico, la última persona registrada con ese nombre en el país nació en 1924, por lo que acumula más de un siglo con cero inscripciones.
A su vez, la plataforma interactiva del organismo permite comprobar cómo quedaron archivados aquellos nombres habituales en las décadas de 1920, 1930 y 1940.
Opciones masculinas como Agapito, Florindo, Eufrasio, Jacinto, Bonifacio, Anacleto, Toribio o Higinio, e femeninas como Eustaquia, Hermenegilda, Bonifacia, Petrona, Dionisia, Nicanora, Tránsito o Epifanía, han desaparecido prácticamente del mapa de las maternidades modernas.
En pocas palabras
- Nombres Populares: Felipe, Benjamín, Mateo, Gael y Bautista lideran las preferencias masculinas en Argentina.
- Tendencia Femenina: Olivia, Isabella, Valentina y Emilia son las opciones predilectas para las nenas.
- Nombres Extintos: Lesbia, Agapito y Eustaquia, entre otros, llevan más de 100 años sin registrarse.