De Felipe a Hermenegilda: los nombres más populares en Argentina, los menos y el que lleva 100 años sin uso

Felipe, consolidado en el primer lugar general. Benjamín Mateo Gael (de crecimiento explosivo en el último tiempo). Bautista Valentín

Asimismo, se registró un fenómeno particular impulsado por los éxitos deportivos: los nombres Lionel, Enzo y Julián experimentaron un marcado ascenso debido al impacto cultural de la Selección Argentina campeona del mundo y de la "Scaloneta", el equipo nacional más querido de las últimas décadas.

Entre las nenas, los nombres que más eligen madres y padres son Olivia e Isabella. Imagen ilustrativa.

Por el lado de las nenas:

Olivia lidera cómodamente los listados de nacimientos. Isabella Valentina Emilia

Completan las elecciones preferidas Catalina y Emma, dos alternativas cortas que lograron desplazar por completo a las combinaciones tradicionales.

Los olvidados y el caso curioso del nombre extinto hace más de 100 años

El informe del Renaper revela además que en la Argentina existen alrededor de 29.000 nombres únicos; es decir, denominaciones que fueron inscriptas una sola vez en un siglo y jamás volvieron a figurar en un acta de nacimiento.

Por la Selección Argentina campeona del mundo en 2022, aumentaron los Lionel, Enzo y Julián entre los varones. Imagen generada con IA.

El caso de extinción más emblemático por cambio social o semántico es Lesbia. Durante las primeras décadas del siglo XX era visto como una opción poética de distinción literaria, en homenaje a la poetisa Safo de la isla de Lesbos. Sin embargo, tras la transformación del contexto lingüístico, la última persona registrada con ese nombre en el país nació en 1924, por lo que acumula más de un siglo con cero inscripciones.

A su vez, la plataforma interactiva del organismo permite comprobar cómo quedaron archivados aquellos nombres habituales en las décadas de 1920, 1930 y 1940.

Opciones masculinas como Agapito, Florindo, Eufrasio, Jacinto, Bonifacio, Anacleto, Toribio o Higinio, e femeninas como Eustaquia, Hermenegilda, Bonifacia, Petrona, Dionisia, Nicanora, Tránsito o Epifanía, han desaparecido prácticamente del mapa de las maternidades modernas.