Es furor en Argentina: el encantador nombre de origen árabe considerado el más lindo del mundo

Aunque comenzó a escucharse con fuerza en distintas comunidades del país como un nombre original y de vanguardia, su crecimiento vertiginoso lo posiciona hoy entre los preferidos. Su atractivo no solo radica en cómo suena al pronunciarlo, sino en la riqueza simbólica y multicultural que encierra su historia.

El nombre que se consolida como un verdadero fenómeno: Caiden.

Origen y significado de Caiden: entre el liderazgo y la lealtad

El nombre Caiden (que también suele encontrarse escrito como Caden, Kaden o Cayden) destaca por su fascinante intersección entre la cultura árabe y la tradición gaélica: