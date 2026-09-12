Corría el 15 de enero de 1986 cuando lo que debía ser un simple viaje de regreso tras una noche de baile entre amigos terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más famosos de la historia de Mendoza. Un contratiempo absurdo en Guaymallén fue el puntapié inicial de la tragedia.
Se le rompió el auto en Guaymallén y terminó ejecutada en un descampado por "la hiena humana"
Un auto roto en la Ruta 7 desató la peor pesadilla. Los detalles de una de las historias más oscuras de Mendoza
Gabriela Ceppi, una adolescente cordobesa de 16 años, viajaba junto a dos jóvenes en un Fiat 600 por la Ruta 7. A la altura de Fray Luis Beltrán, una rueda pinchada obligó a detener la marcha. Mientras intentaban solucionar el desperfecto bajo la escasa luz del amanecer, apareció un hombre del que ya nadie se olvida, y cuyo nombre ha quedado en la historia.
"La hiena humana": Roberto José Carmona y un crimen aterrador
Carmona, que ya arrastraba un prontuario violento por robos a mano armada, bajó de un vehículo robado y encañonó a los chicos. Tras quitarles el poco dinero que llevaban, tomó una decisión implacable.
Bajo la falsa promesa de que la dejaría sana y salva unos kilómetros más adelante, obligó a Gabriela a subir a su auto. Fue la última vez que sus amigos la vieron con vida.
El delincuente trasladó a la joven hacia la zona de Luján de Cuyo, cerca de El Carrizal. En un descampado, terminó disparándole a quemarropa en la cabeza. Todo esto fue lo que hizo que lleve el apodo ya descrito.
Confesión del hecho y cadena perpetua
La conmoción social en Guaymallén y en todo el Gran Mendoza fue absoluta. La Policía montó un operativo cerrojo hasta dar con el paradero del asesino en Córdoba. Tras su detención, Carmona confesó el hecho y señaló el lugar exacto donde había abandonado el cuerpo, hallado semanas después en un avanzado estado de descomposición.
La Justicia mendocina no dudó y lo condenó a perpetua. Sin embargo, Carmona sumaría otros homicidios a sangre fría dentro de distintos penales del país con el correr del tiempo.
En pocas palabras
- Crimen en Guaymallén: en 1986, una falla mecánica desencadenó un trágico suceso en la Ruta 7.
- Gabriela Ceppi: una adolescente de 16 años fue secuestrada y ejecutada por Roberto José Carmona.
- Condena a perpetua: "La Hiena Humana" recibió cadena perpetua, sumando más crímenes en prisión.