El próximo 20 de septiembre, de 10 a 19, Guaymallén será sede del Primavera Street 3×3, un torneo de básquet callejero que se desarrollará en la plaza ubicada en Tito Francia y Carmen Guzmán, en el distrito Villa Nueva. El objetivo es fomentar la práctica deportiva en espacios públicos.
Guaymallén organiza en Villa Nueva el torneo de básquet callejero Primavera Street 3×3
El Municipio de Guaymallén realizará el torneo Primavera Street 3×3 en Villa Nueva, con equipos de cuatro jugadores y categorías desde los 8 años
Un torneo para promover el básquet callejero en Villa Nueva
La actividad es organizada por la Municipalidad de Guaymallén junto a Dorrego Street, la comunidad local que impulsa el crecimiento del básquet en la zona.
El formato 3×3, que debutó como disciplina olímpica en Tokio 2020, se juega con equipos de cuatro jugadores (tres en cancha y un suplente), partidos de 10 minutos o hasta 21 puntos, posesiones de 12 segundos y lanzamientos de uno o dos puntos según la distancia.
Inscripciones abiertas para categorías mini y +16
Los equipos interesados en participar deben inscribirse online a través del enlace oficial.
El torneo contará con dos categorías:
- mini, para jugadores de 8 a 15 años.
- +16, destinada a jóvenes y adultos.
Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca fomentar la práctica del básquet en espacios públicos y fortalecer la participación deportiva en los barrios de Guaymallén.
En pocas palabras
- Torneo de básquet callejero: el Municipio de Guaymallén organiza el evento Primavera Street 3×3 en Villa Nueva.
- Formato y categorías: se jugará en modalidad 3×3 con equipos de cuatro jugadores, para categorías mini (8-15 años) y +16.
- Objetivo: fomentar la práctica deportiva en espacios públicos y la participación en los barrios.