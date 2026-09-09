Guaymallén organiza en Villa Nueva el torneo de básquet callejero Primavera Street 3×3

Un torneo para promover el básquet callejero en Villa Nueva

La actividad es organizada por la Municipalidad de Guaymallén junto a Dorrego Street, la comunidad local que impulsa el crecimiento del básquet en la zona.

El formato 3×3, que debutó como disciplina olímpica en Tokio 2020, se juega con equipos de cuatro jugadores (tres en cancha y un suplente), partidos de 10 minutos o hasta 21 puntos, posesiones de 12 segundos y lanzamientos de uno o dos puntos según la distancia.