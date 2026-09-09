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Guaymallén organiza en Villa Nueva el torneo de básquet callejero Primavera Street 3×3

El Municipio de Guaymallén realizará el torneo Primavera Street 3×3 en Villa Nueva, con equipos de cuatro jugadores y categorías desde los 8 años

Por UNO
El Municipio de Guaymallén organiza el evento Primavera Street 3×3 en Villa Nueva.

El Municipio de Guaymallén organiza el evento Primavera Street 3×3 en Villa Nueva.

El próximo 20 de septiembre, de 10 a 19, Guaymallén será sede del Primavera Street 3×3, un torneo de básquet callejero que se desarrollará en la plaza ubicada en Tito Francia y Carmen Guzmán, en el distrito Villa Nueva. El objetivo es fomentar la práctica deportiva en espacios públicos.

Un torneo para promover el básquet callejero en Villa Nueva

La actividad es organizada por la Municipalidad de Guaymallén junto a Dorrego Street, la comunidad local que impulsa el crecimiento del básquet en la zona.

El formato 3×3, que debutó como disciplina olímpica en Tokio 2020, se juega con equipos de cuatro jugadores (tres en cancha y un suplente), partidos de 10 minutos o hasta 21 puntos, posesiones de 12 segundos y lanzamientos de uno o dos puntos según la distancia.

En Guaymall&eacute;n se jugar&aacute; en modalidad 3&times;3 con equipos de cuatro jugadores, para categor&iacute;as mini (8-15 a&ntilde;os) y +16.

En Guaymallén se jugará en modalidad 3×3 con equipos de cuatro jugadores, para categorías mini (8-15 años) y +16.

Inscripciones abiertas para categorías mini y +16

Los equipos interesados en participar deben inscribirse online a través del enlace oficial.

El torneo contará con dos categorías:

  • mini, para jugadores de 8 a 15 años.
  • +16, destinada a jóvenes y adultos.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca fomentar la práctica del básquet en espacios públicos y fortalecer la participación deportiva en los barrios de Guaymallén.

En pocas palabras

  • Torneo de básquet callejero: el Municipio de Guaymallén organiza el evento Primavera Street 3×3 en Villa Nueva.
  • Formato y categorías: se jugará en modalidad 3×3 con equipos de cuatro jugadores, para categorías mini (8-15 años) y +16.
  • Objetivo: fomentar la práctica deportiva en espacios públicos y la participación en los barrios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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