El boxeo profesional ya tiene cita en Guaymallén: pelea el Dogo David Monti

La velada será el viernes, desde las 20 y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que se suma a la movida boxística y se emplaza como sede para estas competencias. Habrá una extensa grilla amateur, con 15 pleitos, donde se estarán disputando algunos títulos de la Federación Mendocina de Box, y un homenaje a la gloria del Kilómetro 8, Juan Antonio Figueroa, el Gigante de la Feria, con la disputa de una copa a su nombre.

Ángel David Monti va por su tercera pelea en el boxeo profesional

El pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca de Maipú, Ángel David el Dogo Monti tendrá el halago de hacer su tercera presentación rentada en "su casa", el distrito Kilómetro 8. Enfrentará al chaqueño Carlos Gabriel el Pitbull Pérez a cuatro asaltos en la divisional gallo. Estará en juego la Copa Kilómetro 8.