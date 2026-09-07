El boxeo profesional ya tiene cita en Guaymallén: pelea el Dogo David Monti

Luego de un fin de semana de agenda llena para el boxeo profesional local, el próximo también tendrá actividad. Con la organización del Club Villa Seca y Gimnasio Pablo Chacón, el Dogo David Monti hará su tercera pelea rentada en la Unión Vecinal Kilómetro 8 de Guaymallén.
La velada será el viernes, desde las 20 y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que se suma a la movida boxística y se emplaza como sede para estas competencias. Habrá una extensa grilla amateur, con 15 pleitos, donde se estarán disputando algunos títulos de la Federación Mendocina de Box, y un homenaje a la gloria del Kilómetro 8, Juan Antonio Figueroa, el Gigante de la Feria, con la disputa de una copa a su nombre.
Ángel David Monti va por su tercera pelea en el boxeo profesional
El pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca de Maipú, Ángel David el Dogo Monti tendrá el halago de hacer su tercera presentación rentada en "su casa", el distrito Kilómetro 8. Enfrentará al chaqueño Carlos Gabriel el Pitbull Pérez a cuatro asaltos en la divisional gallo. Estará en juego la Copa Kilómetro 8.
Monti, una joven promesa de Guaymallén, se perfila como un noqueador nato, ya que registra en su corto palmarés profesional dos peleas, ambas con triunfo antes del límite.
Debutó en el Vicente Polimeni el 27 de marzo de este año, noqueando en un round al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz, y luego enhebró otro KO (KOT2) el pasado 26 de junio, en el Cuna de Campeones 7, realizado en el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay-, frente al santiagueño Martín Sebastián Ariste Unzaga.
En pocas palabras
- Boxeo profesional: Continúa la actividad el viernes 11 en Kilómetro 8, Guaymallén.
- Ángel David Monti: El púgil local disputará su tercera pelea rentada ante Carlos Gabriel Pérez.
- Apoyo municipal: La Municipalidad de Guaymallén respalda la velada boxística.