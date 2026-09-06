La pugilista lasherina Delfina Arancibia, formada desde pequeña en el Gimnasio Pablo Chacón, fue incluida en la Selección Argentina de boxeo amateur que participará en Santa Fe, de los XIII Juegos Odesur (Organización Deportiva Suramericana). La piba de Panquehua peleará en la categoría de los 57 kg (pluma).
La mendocina Delfina Arancibia representará a Argentina en los Juegos Odesur 2026
La FAB dio a conocer a los equipos femenino y masculino de boxeo amateur que competirán en los XIII Juegos Sudamericanos de la ODESUR y estará Delfina Arancibia
La Federación Argentina de Box -FAB- dio a conocer a los boxeadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026: serán cinco damas y seis caballeros, conducido por Daniel González y su cuerpo técnico, integrado por Marco Narváez y Guillermo Manente.
Compiten en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela los 15 países miembros de la ODESUR: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Los equipos de boxeo amateur de la FAB
Femenino
- Hasta 51 kg — Tatiana Flores
- Hasta 54 kg — Melani Martínez
- Hasta 57 kg — Delfina Arancibia
- Hasta 65 kg — Lucía Muello
- Hasta 75 kg — Lorena Balbuena
Masculino
- Hasta 55 kg — Santiago Tulian
- Hasta 60 kg — Santiago Celes
- Hasta 70 kg — Mateo Tavarone
- Hasta 80 kg — Nahuel Roldán
- Hasta 90 kg — Pedro Arjona
- Más de 90 kg — Enzo Gallardo
Delfina va a su tercera competencia internacional
Delfina Arancibia, de 18 años, luego de consagrarse campeona argentina juvenil en el 2025, al año siguiente ya fue convocada a la Selección Argentina por Cacharrito González y logró la medalla de oro en la Copa América de Ibagué, Colombia. Ese mismo año ganó los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento). En 2026 Delfi obtuvo nada menos que la medalla de bronce en la Copa Mundial de la World Boxing (nueva entidad que rige el boxeo olímpico) realizada en Foz de Iguazú, Brasil.