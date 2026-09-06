La mendocina Delfina Arancibia representará a Argentina en los Juegos Odesur 2026

La Federación Argentina de Box -FAB- dio a conocer a los boxeadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026: serán cinco damas y seis caballeros, conducido por Daniel González y su cuerpo técnico, integrado por Marco Narváez y Guillermo Manente.

Delfina Arancibia ostenta una medalla dorada y una de bronce en competencias internacionales de boxeo amateur, integrando la Selección Argentina de la FAB.

Compiten en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela los 15 países miembros de la ODESUR: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.