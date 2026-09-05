Boxeo profesional en el Pascual Pérez: Sole Ferreyra le ganó a Yoana Rodríguez y metió primera

Soledad Ferreyra impuso y el ritmo y se llevó la pelea en el Pascual Pérez

La pelea la tuvo a Soledad Ferreyra como dominadora, pese a ceder durante todo el pleito el centro del ring a la visitante. La lasherina trabajó bien con los envíos rectos, y manejando la distancia con los desplazamientos para evitar las contras de Rodríguez y orbitando en torno a su rival.

Uno- dos con jab y directo, paso atrás y a recomenzar, fue el plan de pelea de la piba formada en el gimnasio Galíndez, y que ahora tiene en su etapa profesional a Jorge Arias en el rincón. Por su parte la púgil de Rafaela, Santa Fe, apostó a tratar de contragolpear con volados y overhands que pocas veces llegaron a destino. Lo mejor de la visitante fue el el tercer asalto, donde guapeó y emparejó un poco el prolijo trabajo de Sole.

Sin lugar para sorpresas, el cierre de Ferreyra fue certero, demostrando buen resto físico y supo también imponerse en los pocos cruces de corta distancia. Así llegó a las tarjetas con la certeza de haber ganado su primer pleito, tras tres presentaciones adversas (las dos primeras con Karen Vega fueron muy parejas).

Tras la lectura de los guarismos de los jueces de la Federación Mendocina de Box, el árbitro Javier Luján levantó el brazo derecho de Ferreyra, que sueña y promete más.

Boxeo profesional: este sábado todos al Polimeni

Este sábado por la noche se cierra un fin de semana de gran actividad en el pugilismo mendocino. Desde las 19 se abrirán las puertas del estadio Vicente Polimeni de Las Heras para dar inicio a una nutrida grilla de actividades boxísticas. Primer habrá exhibiciones de Boxeo Infantil Sin Contacto (BISC) con niños de diversos gimnasios de la provincia. Luego comenzarán las peleas amateurs, dentro del torneo- homenaje a Ricardo Bracamonte, con eliminatorias para los Juegos Nacionales Evita 2026.

Finalmente será el turno del programa profesional, con la pelea de fondo entre el sanrafaelino Marcel Tagua Puebla y Gonzalo Gona Bajinay, de Guaymallén, por el Título Mendocino superwelter.

Completan los pleitos a cuatros asaltos entre Lautaro González vs. Gastón Rodríguez; y Dana Chacón vs. María Soledad Rodríguez.