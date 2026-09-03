Boxeo en el Pascual Pérez: La mendocina Soledad Ferreyra y la santafesina Yoana Rodríguez listas para pelear

El boxeo profesional en Mendoza se puso en marcha para lo que será un fin de semana a toda acción. Darán inicio este viernes las chicas, con un combate entre la mendocina Soledad Ferreyra y la santafesina -de Rafaela- Yoana Araceli Rodríguez.
Tras el pesaje oficial realizado en la sede de la Federación Mendocina de Box, ambas pugilistas quedaron habilitadas para el pleito a cuatro rounds, en categoría superwelter (69,853 kg /154 lb), que dará cierre a una velada que se completará con 15 combates amateurs y tendrá inicio a las 20.
Todo listo para un viernes de boxeo en el Pascual Pérez
La pupila de Jorge Arias, la lasherina Daiana Soledad Ferreyra, acusó en la balanza un peso de 69,100 kg, y su rival Yoana Rodríguez registró el mismo peso, quedando ambas listas para el combate.
Ferreyra busca sumar su primera victoria en el campo rentado, luego de una extensa y prometedora campaña amateur, coronada con el subcampeonato argentino (75 kg) realizado en San Juan en 2022. Presenta un palmarés de tres combates perdidos, por puntos.
Por su parte, la rafaelina Rodríguez ostenta 1 ganada (por KO) y una derrota. Su última presentación fue el 7 de agosto pasado, cuando noqueó en Rafaela a la uruguaya María Betania Elorza Santana.
La taquilla del estadio Pascual Pérez estará habilitada desde las 19.30, y el costo de las entradas es de 7.000 pesos para la general, y 10.000 para el ring side.
Pesaje oficial para la velada del Polimeni en Las Heras
Este viernes, desde las 13, se hace el pesaje oficial para el festival del sábado que tendrá como escenario el estadio Vicente Polimeni. En el mismo recinto irán a la balanza los contendientes de las tres peleas profesionales programadas.
La pelea principal pondrá en juego el título welter de la Federación Mendocina de Box, que pertenece al sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla, y el retador será el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay. Se completa la cartelera con el enfrentamiento entre Gastón Rodríguez vs. Lautaro González (welter); y Dana Chacón vs. María Soledad Rodríguez (minimosca).