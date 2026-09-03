Boxeo en el Pascual Pérez: La mendocina Soledad Ferreyra y la santafesina Yoana Rodríguez listas para pelear

Ferreyra busca sumar su primera victoria en el campo rentado, luego de una extensa y prometedora campaña amateur, coronada con el subcampeonato argentino (75 kg) realizado en San Juan en 2022. Presenta un palmarés de tres combates perdidos, por puntos.

Rafaelina. Yoana Araceli Rodríguez, de 28 años.

Por su parte, la rafaelina Rodríguez ostenta 1 ganada (por KO) y una derrota. Su última presentación fue el 7 de agosto pasado, cuando noqueó en Rafaela a la uruguaya María Betania Elorza Santana.

La taquilla del estadio Pascual Pérez estará habilitada desde las 19.30, y el costo de las entradas es de 7.000 pesos para la general, y 10.000 para el ring side.

Pesaje oficial para la velada del Polimeni en Las Heras

Este viernes, desde las 13, se hace el pesaje oficial para el festival del sábado que tendrá como escenario el estadio Vicente Polimeni. En el mismo recinto irán a la balanza los contendientes de las tres peleas profesionales programadas.

La pelea principal pondrá en juego el título welter de la Federación Mendocina de Box, que pertenece al sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla, y el retador será el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay. Se completa la cartelera con el enfrentamiento entre Gastón Rodríguez vs. Lautaro González (welter); y Dana Chacón vs. María Soledad Rodríguez (minimosca).