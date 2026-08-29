Con mucha expectativa por su retorno al peso welter, Marco García dio una muestra de potencia este viernes por la noche en la velada de boxeo profesional televisada por TyC Sports, al sacar en el primer asalto al cordobés Walter Córdoba, en el pleito de semifondo.
El malargüino Marco García contundente en la FAB: KOT en el primer round
El púgil mendocino Marco García tuvo una fulminante presentación en el estadio de la FAB. En el semifondo de la velada de boxeo televisada puso KOT1 a Córdoba
La velada realizada en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- fue parte de la saga La Leyenda Continúa, de OR Promotions y tuvo como atractivo principal la pelea donde la porteña Jennifer La Hormiga Meza retuvo el latino OMB de peso Átomo frente a la santafesina Daiana Jackeline Ortiz. la victoria llegó vía tarjetas, y estos fueron los guarismos: Roberto Benítez, 97-93; Leandro Pugni, 96-94; y José Valera, 97-93, todas para Meza.
Marco García fue demasiado para Córdoba
En lo que fue el retorno del malargüino Marco Ezequiel García (66,500 kg) a la categoría welter, tras aceptar pleitos en las categorías superwelter y hasta mediano, éste demostró que fue acertada la decisión, al poder sacar por nocaut técnico al mediterráneo Walter Córdoba (66,400) tras mandarlo a la lona en dos oportunidades antes de que sonara la campana final del primer round. Acertadamente el rincón del cordobés tiró la toalla tras la segunda caída, decretando el árbitro Carlos Gómez el KOT1 y el triunfo mendocino.
Quien no tuvo igual suerte y se despidió rápidamente -primer round- en su presentación en la FAB, fue la hermana de Marco, Lucía Elena García, que fue descalificada frente a Victoria Alexis Moreyra en pelea a 4 rounds en peso supermosca.
En pleno ataque de la mendocina, al fallar un gancho de derecha, impactó con el codo en la sien izquierda de la bonaerense, produciéndole un profundo corte. Ante la imposibilidad de continuar, el árbitro Jorge Lamas determinó que la lesión se produjo por un golpe ilegal, descalificando a García, que sufrió así su primera derrota en 5 presentaciones.
En pocas palabras
- Marco García: El púgil mendocino noqueó en el primer round a Walter Córdoba en su regreso al peso welter.
- Velada en la FAB: La pelea fue el semifondo de la cartelera televisada por TyC Sports, con Jennifer Meza como combate estelar.
- Otras presentaciones: Lucía Elena García fue descalificada en el primer asalto por un golpe ilegal que provocó un corte a su rival.