El malargüino Marco García contundente en la FAB: KOT en el primer round

La velada realizada en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- fue parte de la saga La Leyenda Continúa, de OR Promotions y tuvo como atractivo principal la pelea donde la porteña Jennifer La Hormiga Meza retuvo el latino OMB de peso Átomo frente a la santafesina Daiana Jackeline Ortiz. la victoria llegó vía tarjetas, y estos fueron los guarismos: Roberto Benítez, 97-93; Leandro Pugni, 96-94; y José Valera, 97-93, todas para Meza.

La Hormiga. Jennifer Meza retuvo el Título OMB Latino y sueña con una chance mundialista.

Marco García fue demasiado para Córdoba

En lo que fue el retorno del malargüino Marco Ezequiel García (66,500 kg) a la categoría welter, tras aceptar pleitos en las categorías superwelter y hasta mediano, éste demostró que fue acertada la decisión, al poder sacar por nocaut técnico al mediterráneo Walter Córdoba (66,400) tras mandarlo a la lona en dos oportunidades antes de que sonara la campana final del primer round. Acertadamente el rincón del cordobés tiró la toalla tras la segunda caída, decretando el árbitro Carlos Gómez el KOT1 y el triunfo mendocino.